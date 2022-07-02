В Уфе завершается работа по устранению дорожных дефектов

В Уфе прошло заседание штаба по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города под председательством первого замглавы администрации города Сергея Кожевникова. Обсуждался текущий ремонт дорог, подъездов и другое.

Фото №1 - В Уфе завершается работа по устранению дорожных дефектов

На сегодня в городе проинспектировано 4 137 участков на дворовых территориях, оцифровано 2 475 дефектов. Выполнено 98,2% из запланированных работ, сообщает мэрия Уфы.

Также ведется работа ямочного ремонта на улицах города, в том числе по заявкам, поступающим на «Интерактивную карту». Так, по состоянию на 30 июня поступило 5 272 заявки, из них 908 приняты в работу, по 2 311 ямочный ремонт выполнен, 12 находится на рассмотрении, 831 направлена в управляющие компании, остальные отклонены.

Пресс-служба администрации Уфы

Ведется работа по нанесению дорожной разметки. Пока что выполнено 79 629 квадратных метров. Продолжаются работы на нескольких улицах: ул. М. Карима, Ленина, С. Богородской, Айской, С. Перовской, Менделеева, Аксакова, Перспективной и Демском шоссе.

Фото: пресс-служба администрации Уфы

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