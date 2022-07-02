В Уфе завершается работа по устранению дорожных дефектов

Также ведется работа ямочного ремонта на улицах города, в том числе по заявкам, поступающим на «Интерактивную карту». Так, по состоянию на 30 июня поступило 5 272 заявки, из них 908 приняты в работу, по 2 311 ямочный ремонт выполнен, 12 находится на рассмотрении, 831 направлена в управляющие компании, остальные отклонены.

Пресс-служба администрации Уфы