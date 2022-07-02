В Уфе завершается работа по устранению дорожных дефектов

В Уфе прошло заседание штаба по вопросам функционирования жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города под председательством первого замглавы администрации города Сергея Кожевникова. Обсуждался текущий ремонт дорог, подъездов и другое.
На сегодня в городе проинспектировано 4 137 участков на дворовых территориях, оцифровано 2 475 дефектов. Выполнено 98,2% из запланированных работ, сообщает мэрия Уфы.
Ведется работа по нанесению дорожной разметки. Пока что выполнено 79 629 квадратных метров. Продолжаются работы на нескольких улицах: ул. М. Карима, Ленина, С. Богородской, Айской, С. Перовской, Менделеева, Аксакова, Перспективной и Демском шоссе.
Фото: пресс-служба администрации Уфы