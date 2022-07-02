20-летие трагедии: в Уфе почтили память жертв авиакатастрофы над Боденским озером

Прерванный полёт. 20 лет назад над Боденским озером в Германии из-за ошибки диспетчера столкнулись грузовой Boeing и пассажирский лайнер «Башкирских авиалиний», на борту которого находились 71 человек, в том числе 52 ребёнка. Школьники летели на отдых в Испанию. Большинство погибших детей и экипаж ТУ-154 похоронены на Южном кладбище Уфы, где сегодня состоялся траурный митинг.
Боль, которая не утихает. Такое чувство испытывают родные погибших в авиакатастрофе над Боденским озером. 20 лет пролетели как один миг. В памяти до сих пор лица сыновей и дочерей, внуков и внучек.
Весь мир знает историю про Виталия Калоева. Как и он всю семью в этой авиакатастрофе потерял и Владимир Савчук. В Испанию летели его дочь Вероника, сын Владислав, группу сопровождала супруга Ирина. Пережить трагедию ему помогла судьба.
Школьники на борту рокового рейса были победителями республиканских и российских олимпиад, отличниками учёбы. Именно за это в качестве поощрения им и были вручены путёвки в Барселону. Но ошибка диспетчера перечеркнула десятки судеб. В память о каждом ребенке в небо выпустили воздушные шары.
Вместе со своими пассажирами вечный покой обрёл и экипаж лайнера ТУ-154 «Башкирских авиалиний». Управляли воздушным судном опытнейшие пилоты, за плечами которых тысячи часов налёта.
Командир корабля в свободное время сочинял стихи. Именно его строки высечены на могильной плите. Любовь к авиации передалась дочери, которая работала стюардессой. Даже несколько раз летала одним рейсом со своим отцом.
Ежегодно траурные мероприятия проводятся не только в Уфе, но и в Германии, на месте падения самолёта. Местные жители два десятилетия чтят память погибших школьников. Чужих детей не бывает.