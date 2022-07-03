Известный архитектор Андрей Литвинов приехал в Уфу

В Уфе активно ведётся подготовка к 450-летию и очень важно при этой работе получить рекомендации от профессионалов. В частности, архитектор и дизайнер Андрей Литвинов отметил, что башкирская столица ему очень понравилась и Уфа - чистый, опрятный и очень дружелюбный город.