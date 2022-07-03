Известный архитектор Андрей Литвинов приехал в Уфу

В башкирскую столицу прибыл известный архитектор Андрей Литвинов. Вчера, второго июля, он ознакомился с общественными пространствами Уфы.
В ходе прогулки его сопровождали первый замглавы Администрации Уфы Сергей Кожевников, заместитель главного архитектора Уфы Айнур Фаткуллин и руководитель Дирекции по подготовке к 450-летию столицы Марат Галиуллин.
Андрей Литвинов посетил "Арт-Квадрат" и фонтан "Танцующие журавли", прогулялся по скверам "Ленина" и "Театральный", осмотрел набережную реки Белой и Советскую площадь, а также побывал в парках "Первомайский" и "Кашкадан" и на площадке под строительство студенческого кампуса.
В Уфе активно ведётся подготовка к 450-летию и очень важно при этой работе получить рекомендации от профессионалов. В частности, архитектор и дизайнер Андрей Литвинов отметил, что башкирская столица ему очень понравилась и Уфа - чистый, опрятный и очень дружелюбный город.
Фото: Мэрия Уфы.