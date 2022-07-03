В Башкирии ушел из жизни заслуженный деятель науки РФ Юрий Халиуллин

В Башкортостане ушел из жизни доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, военный инженер-механик Юрий Халиуллин. Ему было 78 лет.

Юрий Халиуллин родился в Шаранском районе Башкирии в деревне Анисимова Поляна. Он внес огромный вклад в развитие структурного анализа о совершенствовании судоремонтной отрасли России и заложил основы теории сохранности кораблей.

Его исследования позволили найти новый подход к изучению акустических полей корабля, повысить эффективность методов технического диагностирования и непрерывного техобслуживания кораблей ВМФ России.

Также Юрий Халиуллин является автором свыше 120 научных работ. Под его руководством было защищено 3 докторских и 8 кандидатских диссертаций.

Он был награжден орденами «За военные заслуги», «За службу Родине в ВС СССР III степени, «За верность долгу», медалью «За возвращение Крыма» и многими другими.