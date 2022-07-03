Специалисты из Башкирии помогают восстанавливать в ЛНР объекты социальной сферы

Специалисты из Башкортостана помогают восстанавливать в ЛНР здания, пострадавшие от обстрелов ВСУ. С работой мастеров в ходе рабочей поездки в город Петровское ознакомились глава ЛНР Леонид Пасечник и первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, сообщил руководитель администрации Главы РБ Максим Забелин, ссылаясь на телеграм-канал новостного портала Readovka.

В настоящее время специалисты из Башкортостана помогают восстанавливать в Петровском различные объекты социальной сферы — школы и дома.

Стоит отметить, что мастера из России также осуществляют ремонт жилищного фонда города Красный Луч, который был поврежден в результате ракетного удара ВСУ. Сергей Кириенко считает необходимым ускориться и закончить ремонтные работы за год.