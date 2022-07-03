В Башкирии при подготовке к ЕГЭ услугами репетиторов воспользовались 58% школьников

58% школьников из Башкирии воспользовались услугами репетитором при подготовке к ЕГЭ. Данные онлайн-опроса предоставили социологи ЦУР РБ.
15% школьников посещали дополнительные занятия в школе, а 19% учеников занимались самостоятельно.
В выбор колледжа или университета большинства респондентов влияют советы родителей (21%), проходной балл по желаемой специальности (31%) и наличие бюджетных мест (46%).
В качестве источников информации о будущем месте обучения 19% доверяют мнению сверстников и друзей, 24% - соцсети, 56% - сайты вузов.