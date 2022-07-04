Вчера в Уфу прибыл поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР

Сегодня мы встречаем очередную группу вынужденных переселенцев. Мы готовы к их приему. Все необходимые условия созданы, это комфортабельные помещения с необходимыми удобствами, организовано питание. У нас есть большой опыт — более 350 человек республика уже встретила, и они находятся в пунктах временного размещения. Сегодня на станции "Уфа" произойдет их распределение. В дальнейшем будут произведены необходимые медицинские мероприятия, связанные с диспансеризацией, вакцинацией, оказанием медицинской помощи, будут работать психологи, а также специалисты из министерства труда и соцзащиты, миграционной службы МВД. Будут созданы максимальные условия, будем стараться помочь каждому.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Башкирии