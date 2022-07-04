Вчера в Уфу прибыл поезд с вынужденными переселенцами из ЛНР и ДНР

Вчера, третьего июля, на ЖД станцию "Уфа" прибыл поезд с переселенцами из ЛНР и ДНР. Некоторые семьи приехали с домашними животными — среди них 3 кошки, 5 собак и даже попугай.
Как сообщила замминистра семьи, труда и соцзащиты населения РБ Анна Таболина, на поезде прибыл 331 человек, из которых 105 - дети. В Уфу прибыли 128 женщин, 98 мужчин, 103 ребенка до 17 лет, двое детей до года. Также среди прибывших есть 36-летняя беременная женщина с двумя детьми. Среди пассажиров были и 6 инвалидов - один инсулинозависимый и 4 колясочника.
Прибывших разместят в трех местах: в гостиничном комплексе "Башкортостан" в Туймазах, в гостинице "Урал" в Салавате и в уфимском санатории «Речные зори».
Максим Забелин отметил, что накануне штаб эвакуационной комиссии отработал все необходимые мероприятия по подготовке размещения вынужденных переселенцев.
Председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров отметил, что, помимо создания условий проживания, прибывшим будут предложены рабочие места. Те, кто прибыли ранее, проживают в Уфе и Стерлитамаке, все их вопросы и проблемы находятся на контроле у руководства республики, все ведомства подключены.
Фото: ИА Башинформ