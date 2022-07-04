В Уфе «Дом Тихониных» был продан за 3,33 млн рублей

В Уфе прошли торги, на которых продали один из самых известных исторических зданий столицы. «Дом Тихониных», расположенный на улице Коммунистической, 13, приобрел Руслан Барков.

Здание ушло с торгов за 3,33 миллиона рублей. Начальная цена была объявлена ровно один рубль. Об этом рассказали представители «Российского аукционного дома».