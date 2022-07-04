В Уфе «Дом Тихониных» был продан за 3,33 млн рублей

В Уфе прошли торги, на которых продали один из самых известных исторических зданий столицы. «Дом Тихониных», расположенный на улице Коммунистической, 13, приобрел Руслан Барков.
Здание ушло с торгов за 3,33 миллиона рублей. Начальная цена была объявлена ровно один рубль. Об этом рассказали представители «Российского аукционного дома».
Победитель торгов после покупки обязан заключить с администрацией города договор купли-продажи объекта в течение пяти дней. Также новый владелец должен заключить договор аренды участка под зданием площадью 118 кв. м.