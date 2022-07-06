Для чего нужен qr код и как его сделать?

В современное время, гораздо удобней оплачивать услуги или товары через терминал не имея с собой карты банка или при желании помочь другу денежными средствами не выходя из дома. В этом может помочь qr код для оплаты. Как сделать qr код для оплаты? Для его создания заключается договор с банком. Подключается интернет-эквайринг и настраиваются способы приёма оплаты. При оплате по qr коду будет подключена облачная касса, электронный чек формируется автоматически и сразу отправляется на электронную почту.

Функции qr кода, чем он удобен в использовании?

1. Система быстрых платежей

2. Снятие наличных не имея под рукой карты

3. Перевод денег

4. Оплата услуг и товаров в магазинах и через терминалы Тинькофф банка

Оплачивая товары повседневного спроса - до 0,4% и для всего другого — до 07%

Инструкция, как сделать qr код для оплаты и для чего он нужен?

Имея qr код вы получите доступ к своим деньгам без наличия карты. Это удобно можно перевести деньги по просьбе кого либо или оплатить товары своего любимого магазина. Так как сделать qr код для оплаты? Для этого нужно открыть мобильное приложение «Тинькофф». На фоновой странице выбрать счёт с которого Вы хотите обналичивать деньги. Делаем по нему клик правой кнопкой мыши и сразу всплывает окно, где написано «снять наличные». После открытия окна вы увидите, что приложение предлагает Вам снять наличные.

Как снять наличность используя qr код?

Банк Тинькофф за одну операцию позволяет снять не больше 150 тысяч, но можно произвести несколько транзакций, если Вы желаете снять сумму больше. Минимальная сумма оплаты через СБП составляет 10 рублей, а максимальная — 1 000 000 рублей. Кликаем на кнопку «получить QR-код». Через короткое время на Ваш телефон придёт СМС- сообщение с колом из 4 цифр, его вводим в данное поле. Это всё, qr код уже создан. Осталось нажать на кнопку «сохранить» и картинка скачается на Ваш телефон автоматически.

Для чего нужен собственный qr код?