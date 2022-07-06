В Уфе состоялась митинг-встреча Всероссийского юнармейского патриотического автомарша

Мы организовали автопробег. В каждом городе мы стараемся поддержать патриотизм, чтобы те, кто там участвует, почувствовали, что они там не одни, что мы их не бросили и всегда поддерживаем их морально.

Константин Поставский, юнармеец /г. Зеленогорск /