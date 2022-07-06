«Za мир без фашизма». Башкортостан
принимает гостей из Красноярска. В Уфе состоялась митинг-встреча Всероссийского
юнармейского патриотического автомарша. Участники акции начали свой путь 28
июня и проехали уже более 3000 км, чтобы поддержать военнослужащих Вооруженных
сил России.
Красные
береты, бежевые берцы и непоколебимая вера в победу. В Уфе возле памятника
Салавату Юлаеву собрались юнармейцы. Традиционная фотография пополнит альбом
ребят воспоминаниями о необычном лете, когда они отправились в большой
автомарш. В команде 15 представителей различных военно-патриотических
объединений и общественных организаций. Позади Кемерово, Новосибирск, Курган.
Мы организовали
автопробег. В каждом городе мы стараемся поддержать патриотизм, чтобы те, кто
там участвует, почувствовали, что они там не одни, что мы их не бросили и
всегда поддерживаем их морально.Константин Поставский, юнармеец /г. Зеленогорск /
– А что для тебя
патриотизм? – Это любовь к Родине, к своей стране, ко всем абсолютно людям из
нашей страны. Мы за мир!Алиса Игнатьева, юнармеец /г. Уфа/
Уже
пятый год подряд участники автомарша через всю страну проносят главные символы
Великой победы – двадцатиметровое Знамя
Победы и георгиевскую ленту. В Уфе торжественный митинг прошел в военно-патриотическом парке «Авангард».
Представители Юнармии Красноярского края вручили бюст маршала победы Георгия
Жукова и памятную грамоту представителям Республики Башкортостан.
Уфа стала седьмым
по счету городом, которую посетила команда. Основная миссия – развернуть в
каждом субъекте масштабную копию Знамени Победы и самую большую георгиевскую
ленту в мире. С нами в походе пять школьников – лучшие юнармейцы Красноярского
края, которые прошли конкурс, чтобы поучаствовать в данном походе.Денис Побилат, начальник регионального штаба Юнармии Красноярского края
Также
в мероприятии присутствовали бывшие участники боевых действий.
Поддержка наших
войск, которые сейчас, даже если взять наших башкирских солдат, выполняют свой
боевой долг, который они выполняли на протяжении всей истории Российской
Федерации. Они участвовали в Великой Отечественной войне, в локальных войнах и
показывали достойные результаты.Ильгиз Зайдуллин, ветеран боевых действий