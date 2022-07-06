В Башкирии построят новую молочную ферму. Помещения вместят в себя 1 340 коров. Ферму планируется построить в Дуванском районе.
Реализует проект предприятие Башкирии «СХП «Рассвет» совместно со Сбербанком. Проект поддержал глава региона Радий Хабиров на заседании инвестчаса.
«Молочное направление для республики очень важное и перспективное, особенно для северо-восточной зоны региона, где не так много крупных молочных ферм. Предприятие после выхода на проектную мощность сможет производить и реализовывать более 11 тысяч тонн молока за год», – сообщил глава Минсельхоза Ильшат Фазрахманов.