В Башкирии построят новую молочную ферму

«Молочное направление для республики очень важное и перспективное, особенно для северо-восточной зоны региона, где не так много крупных молочных ферм. Предприятие после выхода на проектную мощность сможет производить и реализовывать более 11 тысяч тонн молока за год», – сообщил глава Минсельхоза Ильшат Фазрахманов.