В Башкирии проходит техосмотр зерноуборочных комбайнов

Права, аптечка, огнетушитель. И проверка ещё по нескольким десяткам пунктов. Зерноуборочные комбайны республики проходят ежегодный техосмотр перед выходом на сбор урожая. Сегодня очередной выездной семинар-совещание инспекции Гостехнадзора прошёл в одном из хозяйств Буздякского района.

Таким нехитрым способом инспекторы Гостехнадзора проверяют работу механизмов комбайна и герметичность бункера. Если она будет нарушена, при уборке урожая часть зерна просто высыплется на землю. Осмотр готовности зерноуборочных машин инспекторы начали 1 июня, работа продлится до 15 июля. Автопарк этого агрокомплекса насчитывает более 50 единиц техники. Большинство отечественного производства. Берут не только из-за доступной цены. Качество и надежность не уступают иномаркам.

Каждый год покупаем новые «Акросы», упор делаем на них, потому что отечественные, нет проблем с сервисом и запчастями. Они надежные, мы их с 2013 года используем, и каждый год покупаем новые модели. Никита Прохоров, главный инженер агрокомплекса

Ильдар Хафизов – один из самых опытных механизаторов хозяйства и пример для молодежи. Именно на его комбайне инспекторы устраивают показательную проверку. В своей машине уверен – все 15 лет работы он лично следит за состоянием техники.

Когда еще в те времена начинал работать, руки в мазуте были, а сейчас можно в белой рубашке работать. Кондиционер, магнитола, кресло удобное. Раньше рычаги были, а тут всё на кнопках. Ильдар Хафизов, механизатор

Крупные агрокомплексы могут позволить себе покупку новой техники за счёт собственных средств. Но и небольшие хозяйства не остаются в стороне от обновления автопарка. Помогают федеральные и республиканские меры поддержки.

За 6 месяцев этого года приобретено 1500 единиц техники на 5,3 млрд рублей, по Росагролизингу закуплено 282 техники на 1,6 млрд рублей. Рамиль Валиуллин, заместитель начальника отдела Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан

Чтобы успеть проверить все комбайны за день, в хозяйство приехали сразу 20 инспекторов Гостехнадзора республики. За их работой следят студенты, которые проходят летнюю практику. Даже небольшой люфт руля, неисправная гидравлика или перегоревшая лампочка могут стать причиной отказа допуска к работе до устранения неисправности. На поля зерноуборочные комбайны должны выйти в стопроцентной готовности.