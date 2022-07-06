В Башкирии проходит техосмотр зерноуборочных комбайнов

Права, аптечка, огнетушитель. И проверка ещё по нескольким десяткам пунктов. Зерноуборочные комбайны республики проходят ежегодный техосмотр перед выходом на сбор урожая. Сегодня очередной выездной семинар-совещание инспекции Гостехнадзора прошёл в одном из хозяйств Буздякского района.
Таким нехитрым способом инспекторы Гостехнадзора проверяют работу механизмов комбайна и герметичность бункера. Если она будет нарушена, при уборке урожая часть зерна просто высыплется на землю. Осмотр готовности зерноуборочных машин инспекторы начали 1 июня, работа продлится до 15 июля. Автопарк этого агрокомплекса насчитывает более 50 единиц техники. Большинство отечественного производства. Берут не только из-за доступной цены. Качество и надежность не уступают иномаркам.
Ильдар Хафизов – один из самых опытных механизаторов хозяйства и пример для молодежи. Именно на его комбайне инспекторы устраивают показательную проверку. В своей машине уверен – все 15 лет работы он лично следит за состоянием техники.
Крупные агрокомплексы могут позволить себе покупку новой техники за счёт собственных средств. Но и небольшие хозяйства не остаются в стороне от обновления автопарка. Помогают федеральные и республиканские меры поддержки.
Чтобы успеть проверить все комбайны за день, в хозяйство приехали сразу 20 инспекторов Гостехнадзора республики. За их работой следят студенты, которые проходят летнюю практику. Даже небольшой люфт руля, неисправная гидравлика или перегоревшая лампочка могут стать причиной отказа допуска к работе до устранения неисправности. На поля зерноуборочные комбайны должны выйти в стопроцентной готовности.