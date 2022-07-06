В Башкирии рассказали, как выбрать барана для жертвоприношения на Курбан-байрам

Жители республики в Курбан-байрам будут отдыхать три дня подряд. На понедельник 11 июля перенесут праздничный день, выпадающий на субботу. Курбан-байрам отмечается через 70 дней после завершения месяца Рамадан. Главный обряд, которым он характеризуется, – жертвоприношение. Не каждое животное подходит для этой миссии. Как правильно его выбрать?

Мяса в худом баране столько же, сколько и в упитанном. Только оно нежирное. Фермеры считают, что такого закалывать рано. Хотя тут на выбор приносящего жертву. Но есть беспрекословные правила подготовки животного к Курбан-байраму.

Используем бескровное биркование, нельзя, чтобы у овцы шла кровь на Курбан.

Кроме того, животное должно быть без изъянов и здоровым. В хозяйстве ишимбайского фермера выращивают две породы овец – романовскую и волгоградскую. Мясо последней более жирное. Спрос перед Курбан-байрамом на животных высокий. Но заранее бронировать не нужно – овец хватит на всех, говорят фермеры.

На сегодняшний день по югу самая низкая цена – 160 кг за живой вес, 380 за мясо. Азат Зайнуллин, заместитель главы крестьянско-фермерского хозяйства

К слову, принести в жертву можно не только барана, но и лошадь и даже верблюда. Овец и коз закалывают от имени одного человека. А вот крупный скот принести в жертву могут до семи человек. Продавать это мясо нельзя. Оно предназначено для милостыни и угощения близких.

После проведения праздничной молитвы сразу можно закалывать жертвенное животное. 9, 10, 11,12 – все дни можно, и это принимается. Рамиль Зайнуллин, хазрат мечети «Суфия»