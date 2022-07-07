Радий Хабиров рассказал в соцсетях о башкирской косметике

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в социальных сетях новым постом и рассказал об импортозамещении. В этот раз руководитель республики познакомил жителей с башкирской косметикой, которую производит компания «Фабрик Продакшн».

Проект был ранее представлен на «Предпринимательском часе» у главы Благовещенского района в прошлом году. Тогда представители компании попросили помочь с выбором площадки и документами для регистрации в реестре.