Радий Хабиров рассказал в соцсетях о башкирской косметике

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился в социальных сетях новым постом и рассказал об импортозамещении. В этот раз руководитель республики познакомил жителей с башкирской косметикой, которую производит компания «Фабрик Продакшн».
Проект был ранее представлен на «Предпринимательском часе» у главы Благовещенского района в прошлом году. Тогда представители компании попросили помочь с выбором площадки и документами для регистрации в реестре.
Через два месяца компания вошла в список резидентов ТОСЭР «Благовещенск». В настоящее время на предприятии работают 60 специалистов. Компания реализует продукцию в России, Казахстане и Беларуси.