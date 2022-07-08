Призывники из Башкирии отправились служить в научные роты

Меньше строевой подготовки, больше мозговой работы. Ещё семь призывников из Башкортостана отправили служить в научные роты. Все – с высшим образованием и отличными знаниями по спецдисциплинам.

IQ этих ребят решили использовать на полную. Ведь призывники с высшим образованием и пытливым умом могут принести Родине куда больше пользы, занимаясь наукой, чем маршируя на плацу.

По итогам весеннего призыва из Башкортостана в научные роты отправятся 8 ребят. Все они выпускники ведущих башкирских вузов и призёры различных олимпиад. Призывников отбирали по рекомендациям учебных заведений. Некоторых приметили ещё до окончания университета. А кто-то из молодых людей узнал о новой возможности только нынешним летом.

В научной роте не только «технари». Среди призывников – программисты, экологи, химики. В зависимости от профильного образования, военнослужащие будут работать в различных направлениях. И у каждой группы будет своя научная задача.