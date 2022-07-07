Телеканал БСТ провел круглый стол по вопросам, касающимся рынка недвижимости

В ходе разговора стороны обсудили и ценовую политику. Только за последний год стоимость жилья в первичном и вторичном секторе значительно выросла не только в историческом и географическом центрах, но и в других районах Уфы. В целом участники круглого стола отметили положительную динамику активности рынка и посоветовали телезрителям БСТ не откладывать вопрос улучшения жилищных условий.