Телеканал БСТ провел круглый стол по вопросам, касающимся рынка недвижимости

Что происходит на рынке недвижимости сегодня? И какие перспективы нас ждут к концу года? Телеканал БСТ провел круглый стол, на котором эксперты республики обсудили тенденции развития строительства, ипотечного кредитования, а также рассказали о мерах государственной поддержки для стабилизации ситуации на рынке недвижимости.
Еще пару месяцев назад в республике оформляли меньше кредитов. Многие отложили покупку жилья до лучших времен. Как отметили участники круглого стола, сегодня ситуация начала меняться. Рынок оживает. Этому поспособствовали федеральные и региональные субсидии, которые позволили снизить ипотечную ставку практически до кризисного уровня.
Представители финансовых корпораций отметили, что количество обращений с февраля 2022 года выросло на треть. Многие банки запустили собственные программы кредитования, например, для многодетных семей. Активным спросом пользуется льготная ипотека для работников IT-сектора. Особый интерес по загородной недвижимости, по сельской ипотеке с минимальным первоначальным взносом. А вот число инвесторов, покупающих квартиры с целью перепродать потом подороже, стало меньше.
Постепенной стабилизации ситуации на рынке недвижимости способствовала и гибкая политика застройщиков, которые смогли продолжить реализацию своих проектов и найти общий язык с потребителями. Только за последние 5 месяцев было построено 1 млн 240 тысяч квадратных метров жилья, что на 14% процентов превышает показатели прошлого года.
В ходе разговора стороны обсудили и ценовую политику. Только за последний год стоимость жилья в первичном и вторичном секторе значительно выросла не только в историческом и географическом центрах, но и в других районах Уфы. В целом участники круглого стола отметили положительную динамику активности рынка и посоветовали телезрителям БСТ не откладывать вопрос улучшения жилищных условий.