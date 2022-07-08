В Башкирии в 2021 году сыграли на 4 тысячи свадеб больше, чем в предыдущем

Стало известно, что в 2021 году в Башкирии было больше свадеб, чем в 2020. Это связывают с серьёзными антиковидными ограничениями.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ЗАГСы не работали, а молодожёны переносили бракосочетание на следующий год. Так, в 2021 году было зарегистрировано 23 036 браков, при этом в 2020 году было зарегистрировано всего 19 270.

Средний возраст брачующихся не изменился: для женщин он составил 26,5 лет, а для мужчин – 28,8. При этом в 2021 году 118 невест и 13 женихов ещё не достигли совершеннолетия. Были и те, кто связал себя узами брака, в возрасте старше 60 лет: таких невест было 462, а женихов – 722.