Радий Хабиров посетил производство «Дудинских продуктов»

Глава Башкирии Радий Хабиров побывал в Бирске и ознакомился с деятельностью предприятия «Дудинские продукты». Основное направление предприятие – переработка сельхозпродукции, изготовление полуфабрикатов из мяса, колбасы, молочных продуктов и хлеба.

Индивидуальный предприниматель Андрей Дудин рассказал Радию Хабирову, что дополнительно хозяйством развивается молочное направление в животноводстве, имеется 200 дойных голов КРС черно-пестрой породы, среднесуточный валовый надой которых составляет 2,5 тонны молока.

На сегодняшний день товары зарегистрированы как «Дудинские продукты». В ассортимент входит более 100 видов колбас, и мясных деликатесов, более 100 видов мясных полуфабрикатов, около 150 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий.