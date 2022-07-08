В Уфе дан старт федеральному проекту «Моя экосемья»

В Башкортостане мы запускаем интересный и уникальный по своей значимости проект. Мы объединяем семью делом защиты и поддержки той окружающей среды, того мира, в котором она живет. Я еще раз убедилась, что неслучайно именно на этой земле этот проект получил свою жизнь.

Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной Думы России