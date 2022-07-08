В Уфе дан старт федеральному проекту «Моя экосемья»

Проект «Моя экосемья», старт которому дали сегодня в Уфе, инициирован комиссией по защите материнства, детства и поддержке семьи при Генсовете партии «Единая Россия» и направлен на развитие экологического семейного досуга.
Идею создания проекта выдвинула уфимская экологическая организация «Сад Памяти», которая уже несколько лет облагораживает город, высаживает деревья и выступает за раздельный сбор мусора. В парк «Кашкадан» на запуск нового федерального проекта приехала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова и ее коллеги по парламенту.
Добавим, что в рамках визита Анны Кузнецовой сегодня прошел круглый стол «Социальная политика. Реализация Народной программы» на базе регионального исполкома «Единой России». Кузнецова отметила, что в программу, к примеру, вошли 103 школы республики, которые планируется капитально отремонтировать в 2022-2023 годах, а также ряд других интересных инициатив. Анна Кузнецова, в частности, поддержала проект Министерства семьи, труда и соцзащиты населения Башкортостана по трудоустройству людей с особенностями развития и отметила возможность его включения в Народную программу партии.