В Башкирии открыли памятник легендарному летчику Мусе Гарееву

Немеркнущая слава. В Илишевском районе сегодня открыли памятник дважды Герою Советского Союза Мусе Гарееву. Событие состоялось накануне 100-летия со дня рождения знаменитого военного летчика. В годы Великой Отечественной войны он совершил 250 боевых вылетов. Из каждой схватки с противником выходил победителем.

Барабанная дробь, как торжественный призыв, собрала на площади сотни жителей Илишевского района. Белое полотно пока еще скрывает величественную фигуру памятника. Но ни для кого не секрет – это скульптура Мусы Гареева, дважды Героя Советского Союза и знаменитого летчика Великой Отечественной. Почетную миссию открыть памятник предоставили сыну героя Евгению Грееву и председателю Госсобрания республики Константину Толкачеву.

Муса Гареев в полный рост. Совсем еще юный, но уже воздушный ас. Герой изображен в движении, будто только что вернулся с очередного задания и готовится доложить об успехе командованию.

За свою недолгую жизнь он прошел огонь, воду и медные трубы. При всех своих заслугах и регалиях он был скромным, добропорядочным человеком. Евгений Гареев, сын дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева

Человек, чье имя восславлено на все века и который является примером для многих поколений в верности служения Отечеству. Он стоял у истоков нашей штурмовой авиации. Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Место для установки памятника выбрано не случайно. Рядом расположен Музей дважды Героя Советского Союза. Недавно здесь на нижнем этаже завершился ремонт. И теперь в зале представлена большая экспозиция редких фотографий летчика. Экспонаты рассказывают о боевом пути Мусы Гайсиновча. В центре, под куполом, в полете зависла модель штурмовика Ил-2, на котором летал герой. А рядом протянуты красные нити – будто выстрелы вражеских орудий, для которых советский ас недосягаем.

Кстати, сегодня фонд музея пополнился еще одним экспонатом. Клуб «Серебряных краеведов» Уфы передал в дар портрет летчика, который сделала художник Вера Фролова.

Так начался боевой путь юного летчика. Это знакомство с Александром Кирьяновым, стрелком, с которым они пройдут всю войну. На родине Мусы Гареева, в деревне Ташчишма, зрителям представили театрализованное представление. Вся жизнь от самого детства до Великой Победы. И, конечно же, история любви, когда на фронте он встретил Галину Мигунову, свою будущую жену. Сын Евгений Гареев рассказывает, что мама в боях получала ранения, ведь фашистские снайперы нещадно охотились на советских санитарок. И те даже замазывали кресты на сумках. А вот рассказ про один воздушный бой отца он запомнил особо. Дуэль против вражеского истребителя.

Папа пошел в лоб, немец тоже пошел в лоб. В последний момент у немца нервы не выдержали, он свернул. Папа машинально нажал на гашетку, хотя думал, что боекомплект закончился. Но оказалось, что снаряды еще остались. И он подстрелил врага. Евгений Гареев, сын дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева

На родине Мусу Гареева вспоминают с особой теплотой. Особенно тот день, когда он приземлился на своем самолете на окраине деревни.

Мы таких машин никогда не видели. Муса Гареев, статный военный, спустился и пошел к родительскому дому. А мы, дети, за ним бежали всю дорогу. И у самых ворот он остановился и всем нам раздал много конфет. Так я впервые в жизни попробовала конфеты. Загина Нафикова, жительница д. Ташчишма

Улица в деревне, на которой жил Муса Гареев, названа его именем. Кстати, родительский дом теперь стал музеем. Здесь выставлены не только редкие экспонаты, но и разыгрываются артистами сцены из детства героя. Деревянное здание стараются сохранять в первозданном виде.

А вот в соседней деревне Бишкураево, где учился Муса Гареев, скоро появится новая достопримечательность. В местном парке установят бюст дважды Героя Советского Союза. Скульптура ранее стояла у входа в музей, уступив сегодня свое место памятнику в полный рост.