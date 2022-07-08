В Уфе отметили 100-летие сельхозавиации России

100 лет в небе. Сельхозавиация России отмечает вековой юбилей. В честь праздничной даты в уфимском аэропорту прошло торжественное собрание, на котором воздушным судам впервые были присвоены имена авиаторов, внесших особый вклад в развитие отрасли.

Под гул пролетающих самолетов и вертолётов прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию создания сельхозавиации России. На территории компании «Русавиа» собрались ветераны отрасли, действующие авиаторы, от работы которых в том числе зависит будущий урожай. Отличившихся поощрили наградами.

Без крылатых помощников аграриям не обойтись, говорят авиаторы. Самолеты не могут разве что пахать и сеять, но вносят свой значительный вклад, опрыскивая тысячи гектаров препаратами от вредителей или внося удобрения. Каждый сезон пилоты выполняют тысячи вылетов над полями республики.

Нашими услугами пользуются в весенне-летне-осенний период. Каждый год, начиная с марта-апреля и заканчивая сентябрем-октябрем. Различные виды работ, начиная от внесения одобрений, борьбы с вредителями, болезнями, десикацией и обработкой уже осенних культур. Дмитрий Торопов, руководитель авиакомпании «Русавиа»

По инициативе альянса «Аэрохимфлот» в отрасли появилась новая традиция – присвоение имён выдающихся авиаторов воздушным судам. В Башкортостане огромный вклад в развитие сельхозавиации внесли Юрий Дармин и Ханиф Чанышев.

В качестве традиции мы решили присваивать нашим легендарным самолётам-труженикам Ан-2, которые еще долго будут работать с нами, имена людей, которые долгие голы трудились в нашей отрасли. Это легендарные имена, и они продолжат работу с нами. Клим Галиуллин, глава авиационного альянса «Аэрохимфлот»

В память о легендарных пилотах, Ан-2 совершили свой первый именной полёт. Мало кто знает, но Ан-2 попал в книгу рекордов Гиннеса как самолет, чье производство не прекращалось 60 лет. Пилоты любят свои бипланы за их надёжность, практичность и высокие аэродинамические свойства. С высоты в один километр он может спланировать на 10 километров, а для взлета и посадки ему хватит пары сотен метров грунта. Даже в 30-градусную жару машина выдерживает десятки взлётов и приземлений в сутки.

За один сезон каждый такой самолёт обрабатывает до 50 тысяч гектаров посевов, при этом, по словам авиаторов, урожайность на этих площадях вырастает на 30 процентов. К тому же сельхозавиацию используют не только для обработки полей, но и для борьбы с вредителями в лесных массивах.

Пилот Михаил Санкевич может поднять в небо всё, что летает: самолеты, вертолеты. Но к Ан-2 особое отношение, говорит авиатор. Штурвал – как продолжение руки, машина как живой организм реагирует на любую команду. Управлять им одно удовольствие.

Да, это ответственность, если человек всю жизнь отработал, и его именем назвали самолет. Это уже двойная ответственность – и перед авиакомпанией, и перед этим человеком. Михаил Санкевич, пилот-инструктор авиакомпании «Русавиа»

Про них мало кто знает, может, только друзья и коллеги. А так будут знать многие. Максим Филиппов, заслуженный лётчик России