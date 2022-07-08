В Уфе отметили 100-летие сельхозавиации России

100 лет в небе. Сельхозавиация России отмечает вековой юбилей. В честь праздничной даты в уфимском аэропорту прошло торжественное собрание, на котором воздушным судам впервые были присвоены имена авиаторов, внесших особый вклад в развитие отрасли.
Под гул пролетающих самолетов и вертолётов прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию создания сельхозавиации России. На территории компании «Русавиа» собрались ветераны отрасли, действующие авиаторы, от работы которых в том числе зависит будущий урожай. Отличившихся поощрили наградами.
Без крылатых помощников аграриям не обойтись, говорят авиаторы. Самолеты не могут разве что пахать и сеять, но вносят свой значительный вклад, опрыскивая тысячи гектаров препаратами от вредителей или внося удобрения. Каждый сезон пилоты выполняют тысячи вылетов над полями республики.
По инициативе альянса «Аэрохимфлот» в отрасли появилась новая традиция – присвоение имён выдающихся авиаторов воздушным судам. В Башкортостане огромный вклад в развитие сельхозавиации внесли Юрий Дармин и Ханиф Чанышев.
В память о легендарных пилотах, Ан-2 совершили свой первый именной полёт. Мало кто знает, но Ан-2 попал в книгу рекордов Гиннеса как самолет, чье производство не прекращалось 60 лет. Пилоты любят свои бипланы за их надёжность, практичность и высокие аэродинамические свойства. С высоты в один километр он может спланировать на 10 километров, а для взлета и посадки ему хватит пары сотен метров грунта. Даже в 30-градусную жару машина выдерживает десятки взлётов и приземлений в сутки.
За один сезон каждый такой самолёт обрабатывает до 50 тысяч гектаров посевов, при этом, по словам авиаторов, урожайность на этих площадях вырастает на 30 процентов. К тому же сельхозавиацию используют не только для обработки полей, но и для борьбы с вредителями в лесных массивах.
Пилот Михаил Санкевич может поднять в небо всё, что летает: самолеты, вертолеты. Но к Ан-2 особое отношение, говорит авиатор. Штурвал – как продолжение руки, машина как живой организм реагирует на любую команду. Управлять им одно удовольствие.
Самолеты, названные в честь Ханифа Чанышева и Юрия Дармина, уже приступили к своим обязанностям. В будущем флот именных воздушных судов пополнится. Участники торжественного мероприятия предложили всем причастным к отрасли авиационно-химических работ отмечать День сельхозавиации ежегодно 8 июля.