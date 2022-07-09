Глава Башкирии принял участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

В этот день я молюсь за тысячи парней из России, из Башкортостана, которые борются с фашизмом на Украине. И конечно, мы молимся за воинов Башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова, которые проходят боевое слаживание и скоро отправятся защищать нашу страну.

Радий Хабиров, Глава РБ