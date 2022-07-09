Глава Башкирии принял участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил 9 июля праздничный намаз в мечети «Ляля-Тюльпан» в Уфе. Мероприятие прошло в честь празднования Курбан-байрам. Проповедь прочел Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

Фото №1 - Глава Башкирии принял участие в праздничном намазе в честь Курбан-байрама

Радий Хабиров поздравил мусульман с праздником, а также пообщался с верующими. Руководитель республики добавил, что в этот день верующие молятся не только за здоровье родных и близких, но и за воинов России, Башкирии.

В этот день я молюсь за тысячи парней из России, из Башкортостана, которые борются с фашизмом на Украине. И конечно, мы молимся за воинов Башкирского добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова, которые проходят боевое слаживание и скоро отправятся защищать нашу страну.

Радий Хабиров, Глава РБ

Фото: пресс-служба администрации Главы РБ 

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