Стала известна численность мужского и женского населения в Башкирии

В Башкирии стала известна численность мужского и женского населения. Данные приводят аналитики Башстата.
К началу текущего года численность населения Башкортостана составила 4 001 678 человек, из них 2 120 888 женщин, что составляет 53%, и 1 880 790 мужчин - 47%.
С прошлыми годами соотношение женского населения к мужскому изменилось не сильно. Статистика за предыдущие 5 лет:
2021 год – женщины – 2 132 127 (53,1%), мужчины – 1 881 659 (46,9 %),;
2020 год – женщины – 2 144 824 (53,1%), мужчины – 1 893 327 (46,9 %);
2019 год – женщины – 2 151 688 (53,1%), мужчины – 1 899 317 (46,9 %);
2018 год – женщины – 2 157 820 (53,1%), мужчины – 1 905 473 (46,9%);
2017 год – женщины – 2 161 828 (53,1%), мужчины – 1 905 144 (46,9%).