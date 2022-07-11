На выходных в Уфе сотрудники ДПС задержали 22 пьяных водителя

Госавтоинспекция Уфы подвела итоги рейдовых мероприятий. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за минувшие выходные на территории башкирской столице зафиксировали 81 ДТП, где пострадали 6 человек и погибли - 2.

Фото №1 - На выходных в Уфе сотрудники ДПС задержали 22 пьяных водителя

Сотрудники ДПС пресекли 832 нарушения ПДД, из которых:

198 нарушений правил использования ремней безопасности;

44 невыполнения требований уступить дорогу пешеходам;

25 нарушений правил перевозки детей-пассажиров.

За нарушение требований ПДД привлекли к ответственности 48 пешеходов. Также инспекторы ДПС задержали 22 пьяных водителя.

Фото: Госавтоинспекция Уфы.

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