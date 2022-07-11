Продление ограничений на полёты в 11 аэропортов России коснулись двух рейсов из Уфы

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов центральной и южной частей РФ до 18 июля.
Речь идёт об аэропортах Белгорода, Анапы, Геленджика, Воронежа, Брянска. Также полёты ограничены в Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Элисту и Симферополь.
В связи с введенными ограничениями временно приостановлены полеты из Уфы в Ростов-на-Дону и Краснодар.
Отметим, что субсидируемые авиарейсы из Уфы в течение 2022 года планируются в Волгоград, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Надым, Ноябрьск, Омск, Ростов-на-Дону, Салехард, Самару, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и Челябинск.