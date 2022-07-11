Продление ограничений на полёты в 11 аэропортов России коснулись двух рейсов из Уфы

Росавиация продлила ограничение на полеты в 11 аэропортов центральной и южной частей РФ до 18 июля.

Речь идёт об аэропортах Белгорода, Анапы, Геленджика, Воронежа, Брянска. Также полёты ограничены в Курск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Элисту и Симферополь.

В связи с введенными ограничениями временно приостановлены полеты из Уфы в Ростов-на-Дону и Краснодар.