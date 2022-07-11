«МегаФон» в очередной раз стал лидером по качеству покрытия сети

Специалисты провели очередное исследование скорости мобильного интернета. Анализ показал, что самый быстрый интернет в стране у «МегаФона».

Данные основываются на показателях с начала текущего года и данных сервиса о покрытии сети. Медианная скорость скачивания «МегаФона» составила 25,01 Мбит/с. Скорость отправки данных составляет 9,09 Мбит/c.