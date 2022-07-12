Стало известно, сколько в Башкирии женщин и мужчин

Численность населения моложе трудоспособного возраста превысила в республике 816,4 тысячи человек. Из них более 419 тысяч — мальчики и юноши, свыше 397,3 тысячи — девочки и девушки. Численность трудоспособного населения Башкирии, по сравнению с 2021 годом увеличилась на 42 тысячи человек и достигла к началу этого года 2,264 млн. Из них почти 1,187 млн — мужчины, более 1,077 млн человек — женщины.