Стало известно, сколько в Башкирии женщин и мужчин

Специалисты Башстата поделились интересной статистикой. Аналитики подсчитали численность мужского и женского населения в республике.
По данным на 1 января 2022 года, без учёта данных Всероссийской переписи населения, в Башкирии насчитывается более 4 млн человек. Из них 2,121 млн – женщины, а 1,881 – мужчины.
Численность населения моложе трудоспособного возраста превысила в республике 816,4 тысячи человек. Из них более 419 тысяч — мальчики и юноши, свыше 397,3 тысячи — девочки и девушки. Численность трудоспособного населения Башкирии, по сравнению с 2021 годом увеличилась на 42 тысячи человек и достигла к началу этого года 2,264 млн. Из них почти 1,187 млн — мужчины, более 1,077 млн человек — женщины.
Что касается численности жителей республики старше трудоспособного возраста, то она, наоборот, снизилась до 921 тысячи человек. Из них около 275 тысяч — мужчины, более 646 тысяч — женщины.