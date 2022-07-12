В Башкирии перекроют участок на трассе М5

В Башкирии временно закроют одну из самых оживленных трасс. 12 и 14 июля с 9.00 до 18.00 будет закрыто движение для всех видов транспорта на км 108+868 автодороги М-5 «Урал» – Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки.

Объехать участок из Уфы в Белебей можно через Раевку - Пахарь - Анненково – Белебей. Из Белебея в Уфу через Анненково - Пахарь – Раевку. Из Уфы в Бижбуляк через Раевку - Аксеново - Иршат - Усак-Кичу - Чулкан – Бижбуляк. Из Бижбуляка в Уфу через Чулкан - Усак-Кичу - Иршат - Аксеново - Раевка.