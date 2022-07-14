Уфа вошла в топ-3 самых зеленых городов-миллионников

Уфа не в первый раз подтверждает свой статус одного из самых зеленых городов России. В планах дальнейшего благоустройства и озеленения города поставлены задачи перейти от посадки однолетних цветов и растений на многолетние, высадку большего числа кустарников и деревьев, создание новых аллей и расширение существующих.