Уфа вошла в топ-3 самых зеленых городов-миллионников

Из 15 городов-миллионников России Уфа заняла третье место в топе самых зеленых городов. Данные исследования провела аналитическая компания Marketing Logic.
При составлении рейтинга учитывались площади зеленых насаждений, включая парки, скверы, национальные парки, леса и сады. В Уфе этот показатель составил 39%. Больше, чем в столице Башкирии, зеленых массивов оказалось в Перми (56%) и Краснодаре (46%).
Уфа не в первый раз подтверждает свой статус одного из самых зеленых городов России. В планах дальнейшего благоустройства и озеленения города поставлены задачи перейти от посадки однолетних цветов и растений на многолетние, высадку большего числа кустарников и деревьев, создание новых аллей и расширение существующих.
Фото: администрация г. Уфы.