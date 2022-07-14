Уфа вошла в топ-3 самых зеленых городов-миллионников

Из 15 городов-миллионников России Уфа заняла третье место в топе самых зеленых городов. Данные исследования провела аналитическая компания Marketing Logic.

Фото №1 - Уфа вошла в топ-3 самых зеленых городов-миллионников

При составлении рейтинга учитывались площади зеленых насаждений, включая парки, скверы, национальные парки, леса и сады. В Уфе этот показатель составил 39%. Больше, чем в столице Башкирии, зеленых массивов оказалось в Перми (56%) и Краснодаре (46%).

Уфа не в первый раз подтверждает свой статус одного из самых зеленых городов России. В планах дальнейшего благоустройства и озеленения города поставлены задачи перейти от посадки однолетних цветов и растений на многолетние, высадку большего числа кустарников и деревьев, создание новых аллей и расширение существующих.

Фото: администрация г. Уфы. 

Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ