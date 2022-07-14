Радий Хабиров рассказал о работе по преображению парков в Уфе

Совсем недавно в Сипайлово официально открыли после масштабной реконструкции парк «Кашкадан», сегодня, «с боем» сдали сквер «Птицы», который должны были открыть еще в прошлом году. Стоимость благоустройства нового места отдыха обошлась в 82,5 млн рублей.
На территории сквера проложили беговые дорожки и тротуары, установили специальную велосипедную трассу – памп-трек. Появились хоккейная коробка, футбольное поле, теннисная и баскетбольная площадки, полигон с тренажёрами. И судя по количеству гуляющих, обновлённый сквер стал новым излюбленным местом жителей.
И это только начало масштабного обновления городских мест отдыха. Вскоре уфимцы смогут гулять по обновленным паркам «Нефтехимиков», «Центральном» в Деме, на бульваре Славы и Теплом озере. А парк «Кашкадан» планируют соединить пешеходной зоной по улице Рыльского до набережной Уфимки.
Последние несколько лет развитию общественных пространств нашей столицы уделяется особое внимание. Они всё больше меняются навстречу человеку. Уфа становится городом с комфортными и современными зонами отдыха. А сами проекты с каждым разом становятся ещё более масштабными.