Радий Хабиров рассказал о работе по преображению парков в Уфе

Там большой проект. Вот сейчас ведь «Кашкадан» закончили, потом надо улицу Рыльского сделать, навести там порядок, чтобы с «Кашкадана» по Рыльского дойти до Набережной, а до Набережной когда дойдём, начнём там делать парковки нормально, пыль закроем. А года через два начнём проектировать Набережную. Её нужно хорошо сделать. Тут ещё долго работать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан