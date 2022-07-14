Радий Хабиров рассказал о работе по преображению парков в Уфе

Совсем недавно в Сипайлово официально открыли после масштабной реконструкции парк «Кашкадан», сегодня, «с боем» сдали сквер «Птицы», который должны были открыть еще в прошлом году. Стоимость благоустройства нового места отдыха обошлась в 82,5 млн рублей.

На территории сквера проложили беговые дорожки и тротуары, установили специальную велосипедную трассу – памп-трек. Появились хоккейная коробка, футбольное поле, теннисная и баскетбольная площадки, полигон с тренажёрами. И судя по количеству гуляющих, обновлённый сквер стал новым излюбленным местом жителей. 

И это только начало масштабного обновления городских мест отдыха. Вскоре уфимцы смогут гулять по обновленным паркам «Нефтехимиков», «Центральном» в Деме, на бульваре Славы и Теплом озере. А парк «Кашкадан» планируют соединить пешеходной зоной по улице Рыльского до набережной Уфимки.

Там большой проект. Вот сейчас ведь «Кашкадан» закончили, потом надо улицу Рыльского сделать, навести там порядок, чтобы с «Кашкадана» по Рыльского дойти до Набережной, а до Набережной когда дойдём, начнём там делать парковки нормально, пыль закроем. А года через два начнём проектировать Набережную. Её нужно хорошо сделать. Тут ещё долго работать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 
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Последние несколько лет развитию общественных пространств нашей столицы уделяется особое внимание. Они всё больше меняются навстречу человеку. Уфа становится городом с комфортными и современными зонами отдыха. А сами проекты с каждым разом становятся ещё более масштабными.

Востребованность этих площадок, их заполненность семьями, бегунами, велосипедистами свидетельствует о том, что курс на развитие зеленых общественных пространств и на развитие Уфы как города-парка правильный и востребованный. И это как раз то, что нужно горожанам и жителям республики.

Шамиль Валеев, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан
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