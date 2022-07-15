Студентка из Уфы выиграла грант на организацию площадок для концертов уличных музыкантов

Что делать, если уличные музыканты мешают по вечерам? Жительница Уфы не стала обращаться в полицию, а решила организовать специальные площадки для выступлений артистов. Для этого девушка подала заявку на грантовый конкурс проектов Росмолодёжи и в итоге получила 480 тысяч рублей.

Проект выбирает точки, допустимые для игры на улице, а не просто, чтобы люди стояли возле домов и мешали жителям Уфы наслаждаться спокойными вечерами. Это была забавная история, на самом деле. Ребята выстроились в не очень удобной локации, около моего дома, и мешали готовиться к зачету. И я решила разобраться с ними на следующий день. Так меня приняли в клуб.

Александра Куфтерина, студентка Башкирского государственного медицинского университета
Фото №1 - Студентка из Уфы выиграла грант на организацию площадок для концертов уличных музыкантов

Клуб «Взгляд сверху» – сообщество уличных музыкантов Уфы. В этому году им исполнилось 4 года. Отметили свой день рождения артисты  концертом на площади им. Салавата Юлаева. К слову, ребята также будут выступать и в других местах. Вся информация в соцсетях сообщества уличных музыкантов Уфы.

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