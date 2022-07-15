Студентка из Уфы выиграла грант на организацию площадок для концертов уличных музыкантов

Проект выбирает точки, допустимые для игры на улице, а не просто, чтобы люди стояли возле домов и мешали жителям Уфы наслаждаться спокойными вечерами. Это была забавная история, на самом деле. Ребята выстроились в не очень удобной локации, около моего дома, и мешали готовиться к зачету. И я решила разобраться с ними на следующий день. Так меня приняли в клуб.

Александра Куфтерина, студентка Башкирского государственного медицинского университета