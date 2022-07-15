В Башкирии лиц без определенного места жительства начнут устраивать на ночлег

Лица без определенного места жительства отнесены к категории граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно. На практике «полустационарная форма социального облуживания» означает возможность получить на ночь крышу над головой. Сегодня у нас в Уфе действует Республиканский центр помощи лицам без определенного места жительства вместимостью 50 коек. Сейчас услуги этого центра платные. Стоимость символическая — 100 рублей за ночь, но бездомные зачастую не имеют денег вообще. С признанием права на бесплатные социальные услуги этим людям не придется платить за ночлег.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ