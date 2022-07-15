В Башкирии лиц без определенного места жительства начнут устраивать на ночлег

Глава Башкирии подписал изменения в закон о социальном обслуживании граждан республики. В том числе, он касается лиц без определенного места жительства.
Теперь социальные услуги для таких людей будут предоставляться бесплатно. Они смогут располагаться на ночлег в социальных центрах.
Это единственное такое госучреждение в республике. Кроме того, гражданам без определенного места жительства помогают некоммерческие и религиозные организации. Они оказывают услуги бесплатно — за счет грантов и спонсорских пожертвований.
Также законом внесены изменения в части определения категории граждан, имеющих право на бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме. Установлено, что указанные услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя был ниже либо равен полуторакратной величине прожиточного минимума, установленного правительством Республики Башкортостан для основных социально-демографических групп населения на текущий год.