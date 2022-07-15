В Башкирии лиц без определенного места жительства начнут устраивать на ночлег

Глава Башкирии подписал изменения в закон о социальном обслуживании граждан республики. В том числе, он касается лиц без определенного места жительства.

Фото №1 - В Башкирии лиц без определенного места жительства начнут устраивать на ночлег

Теперь социальные услуги для таких людей будут предоставляться бесплатно. Они смогут располагаться на ночлег в социальных центрах.

Лица без определенного места жительства отнесены к категории граждан, которым социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания предоставляются бесплатно. На практике «полустационарная форма социального облуживания» означает возможность получить на ночь крышу над головой. Сегодня у нас в Уфе действует Республиканский центр помощи лицам без определенного места жительства вместимостью 50 коек. Сейчас услуги этого центра платные. Стоимость символическая — 100 рублей за ночь, но бездомные зачастую не имеют денег вообще. С признанием права на бесплатные социальные услуги этим людям не придется платить за ночлег.

Константин Толкачев, председатель Госсобрания РБ 

Это единственное такое госучреждение в республике. Кроме того, гражданам без определенного места жительства помогают некоммерческие и религиозные организации. Они оказывают услуги бесплатно — за счет грантов и спонсорских пожертвований.

Также законом внесены изменения в части определения категории граждан, имеющих право на бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме. Установлено, что указанные услуги предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя был ниже либо равен полуторакратной величине прожиточного минимума, установленного правительством Республики Башкортостан для основных социально-демографических групп населения на текущий год.

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