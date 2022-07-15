Радий Хабиров рассказал о ходе работ по углублению реки Белой

Теперь глубина судового хода достигла двух метров – это на 10 см больше. Ежедневно обстановочные теплоходы проводят мониторинг глубины и чистоты судового хода. При необходимости проводится углубление. Например, сейчас технический флот Бельского района водных путей и судоходства работает на Белой в районе Кушнаренково и ниже Бирска.