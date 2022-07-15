Радий Хабиров рассказал о ходе работ по углублению реки Белой

В Башкирии ведутся работы по углублению Белой. Подробности на своих страницах в социальных сетях рассказал руководитель региона Радий Хабиров. Благодаря дноуглубительным работам уже удалось возродить судоходство на главной водной артерии республики.

Теперь глубина судового хода достигла двух метров – это на 10 см больше. Ежедневно обстановочные теплоходы проводят мониторинг глубины и чистоты судового хода. При необходимости проводится углубление. Например, сейчас технический флот Бельского района водных путей и судоходства работает на Белой в районе Кушнаренково и ниже Бирска.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о ходе работ по углублению реки Белой

Также Радий Хабиров сообщил, что в рамках нацпроекта «Экология» начинается очистка русла Демы на участке от Новомихайловки в Чишминском районе до Нижегородки в Уфимском.

Фото: https://t.me/radiyhabirov

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