Радий Хабиров рассказал о ходе работ по углублению реки Белой

В Башкирии ведутся работы по углублению Белой. Подробности на своих страницах в социальных сетях рассказал руководитель региона Радий Хабиров. Благодаря дноуглубительным работам уже удалось возродить судоходство на главной водной артерии республики.
Теперь глубина судового хода достигла двух метров – это на 10 см больше. Ежедневно обстановочные теплоходы проводят мониторинг глубины и чистоты судового хода. При необходимости проводится углубление. Например, сейчас технический флот Бельского района водных путей и судоходства работает на Белой в районе Кушнаренково и ниже Бирска.
Также Радий Хабиров сообщил, что в рамках нацпроекта «Экология» начинается очистка русла Демы на участке от Новомихайловки в Чишминском районе до Нижегородки в Уфимском.
Фото: https://t.me/radiyhabirov