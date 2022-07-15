В Уфе прозаик Дина Гаврилова презентовала свою новую книгу

«Ты лучше всех». Так называется роман известного прозаика Дины Гавриловой, который недавно был опубликован в башкирском издательстве «Китап». Накануне книга увидела свет в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди. На встрече собрались поклонники творчества писательницы, коллеги по перу и журналисты.
Новая работа – это второй том дилогии об истории чувашской деревни в Башкирии. Роман охватывает период с конца 30-х до начала 70-х годов прошлого века. Репрессии, раскулачивание, Великая Отечественная война, тяготы и лишения, разбитые судьбы и все-таки вера в светлое будущее. В романе история обычной чувашской семьи рассматривается на фоне значимых событий ушедшей эпохи. Родом Дина Гаврилова из села Мало-Менеуз Бижбулякского района, и, как отмечает сама писательница, малая родина всегда является для нее источником вдохновения.
Произведение Дины Гавриловой переведено также на башкирский язык. Автором перевода является известный писатель Дамир Шарафетдинов (ныне покойный). Башкирский вариант романа был напечатан в республиканских журналах «Агидель» и «Ватандаш». Как отмечают коллеги по перу, в настоящее время Гаврилова является активным участником литературного процесса в Башкортостане, и творчество писателя может занять вполне достойное место среди известных писателей-деревенщиков.