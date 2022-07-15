В Уфе прозаик Дина Гаврилова презентовала свою новую книгу

«Ты лучше всех». Так называется роман известного прозаика Дины Гавриловой, который недавно был опубликован в башкирском издательстве «Китап». Накануне книга увидела свет в Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди. На встрече собрались поклонники творчества писательницы, коллеги по перу и журналисты. 

Новая работа – это второй том дилогии об  истории  чувашской деревни в Башкирии.  Роман охватывает период с конца 30-х  до начала 70-х годов прошлого века. Репрессии, раскулачивание, Великая Отечественная война, тяготы и лишения, разбитые судьбы и все-таки вера в светлое будущее. В романе история обычной чувашской семьи рассматривается на фоне значимых  событий ушедшей эпохи. Родом Дина Гаврилова из села Мало-Менеуз  Бижбулякского района, и, как отмечает сама писательница, малая родина всегда является для нее источником вдохновения. 

Фото №1 - В Уфе прозаик Дина Гаврилова презентовала свою новую книгу

Произведение Дины Гавриловой переведено также на башкирский язык. Автором перевода является известный писатель Дамир Шарафетдинов (ныне покойный). Башкирский вариант романа был напечатан в республиканских журналах  «Агидель» и «Ватандаш». Как отмечают коллеги по перу, в настоящее время Гаврилова является активным участником литературного процесса в Башкортостане, и творчество писателя может занять вполне достойное место среди известных писателей-деревенщиков. 

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