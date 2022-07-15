В Уфе прозаик Дина Гаврилова презентовала свою новую книгу

Новая работа – это второй том дилогии об истории чувашской деревни в Башкирии. Роман охватывает период с конца 30-х до начала 70-х годов прошлого века. Репрессии, раскулачивание, Великая Отечественная война, тяготы и лишения, разбитые судьбы и все-таки вера в светлое будущее. В романе история обычной чувашской семьи рассматривается на фоне значимых событий ушедшей эпохи. Родом Дина Гаврилова из села Мало-Менеуз Бижбулякского района, и, как отмечает сама писательница, малая родина всегда является для нее источником вдохновения.