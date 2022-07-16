В Башкирии ведутся активные работы по углублению дна реки Белой

Вот такие земснаряды в эти дни можно встретить на Белой. Вы знаете, что в предыдущие годы мы провели большую работу по углублению дна нашей главной водной артерии, она позволила возродить в республике судоходство. Благодарю за это администрацию Камского бассейна внутренних водных путей. Теперь глубина судового хода поддерживается на уровне 2 м — это на 10 см больше, чем в прошлом году. Поэтому и наносных грунтов нужно извлечь в 1,5 раза больше. Ежедневно обстановочные теплоходы мониторят глубину и чистоту судового хода. Если необходимо — приступают к углублению. Например, сейчас технический флот Бельского района водных путей и судоходства работает на Белой в районе Кушнаренково и ниже города Бирска, на Ляпустинских перекатках.

Радий Хабиров, Глава Башкирии