В Башкирии ведутся активные работы по углублению дна реки Белой

В Башкортостане ведутся активные работы по углублению дна реки Белой. Об этом Глава республики Радий Хабиров сообщил на своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Фото №1 - В Башкирии ведутся активные работы по углублению дна реки Белой

Также руководитель региона поблагодарил за проделанную работу администрацию Камского бассейна внутренних водных путей.

Вот такие земснаряды в эти дни можно встретить на Белой. Вы знаете, что в предыдущие годы мы провели большую работу по углублению дна нашей главной водной артерии, она позволила возродить в республике судоходство. Благодарю за это администрацию Камского бассейна внутренних водных путей. Теперь глубина судового хода поддерживается на уровне 2 м — это на 10 см больше, чем в прошлом году. Поэтому и наносных грунтов нужно извлечь в 1,5 раза больше. Ежедневно обстановочные теплоходы мониторят глубину и чистоту судового хода. Если необходимо — приступают к углублению. Например, сейчас технический флот Бельского района водных путей и судоходства работает на Белой в районе Кушнаренково и ниже города Бирска, на Ляпустинских перекатках.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также Глава Башкирии добавил, что благодаря нацпроекту «Экология» в ближайшее время в регионе начнут очистку русла реки Демы. Отрезок, протяженность которого составляет 35 километров, будет очищен от ила, топляка, поваленных деревьев и корней. Это позволит улучшить качество воды, санитарное состояние реки и пропускную способность русла.

Фото: vk.com// Радий Хабиров.

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