В Башкирии ведутся активные работы по углублению дна реки Белой

В Башкортостане ведутся активные работы по углублению дна реки Белой. Об этом Глава республики Радий Хабиров сообщил на своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
Также руководитель региона поблагодарил за проделанную работу администрацию Камского бассейна внутренних водных путей.
Также Глава Башкирии добавил, что благодаря нацпроекту «Экология» в ближайшее время в регионе начнут очистку русла реки Демы. Отрезок, протяженность которого составляет 35 километров, будет очищен от ила, топляка, поваленных деревьев и корней. Это позволит улучшить качество воды, санитарное состояние реки и пропускную способность русла.
Фото: vk.com// Радий Хабиров.