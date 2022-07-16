Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новом пляже в республике

Сегодня, 16 июля, на набережной пруда реки Белой в Белорецке открылся новый пляж. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Сегодня отмечается 260-летие с момента основания Белорецка. Таким образом, пляж стал горожанам подарком ко Дню города.
Территорию пруда начали благоустраивать в 2020 году. Здесь появились спортивные площадки, пешеходная дорожка, сцена, кафе, парковка, а также освещение и видеонаблюдение. Место для купания огорожено, на пляже дежурят спасатели.
Радий Хабиров добавил, что сегодня Белорецкий металлургический комбинат также отмечает 260-летие. Глава республики поздравил заводчан с праздником.
Фото: vk.com// Радий Хабиров.