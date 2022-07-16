Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новом пляже в республике

Сегодня, 16 июля, на набережной пруда реки Белой в Белорецке открылся новый пляж. Об этом сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о новом пляже в республике

Душа радуется, когда видишь такие преобразования — на месте бывших пустырей вырастают удобные, современные общественные территории.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Сегодня отмечается 260-летие с момента основания Белорецка. Таким образом, пляж стал горожанам подарком ко Дню города.

Территорию пруда начали благоустраивать в 2020 году. Здесь появились спортивные площадки, пешеходная дорожка, сцена, кафе, парковка, а также освещение и видеонаблюдение. Место для купания огорожено, на пляже дежурят спасатели.

Радий Хабиров добавил, что сегодня Белорецкий металлургический комбинат также отмечает 260-летие. Глава республики поздравил заводчан с праздником.

Фото: vk.com// Радий Хабиров.

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