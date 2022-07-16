В Башкирии Раевский завод начал производить сахар из бразильского тростника

Пока в одной части завода вырастают золотые горы, с другой стороны эти сахарные пирамиды разбирают на сироп. Сырец здесь тростниковый, родом из Бразилии. От привычного песка на вид он отличается только цветом. Специалисты же объясняют: в этих горах 99% сахара и один – примесей, от которых его нужно очистить. Полученный сироп из сырца и воды фильтруют и выпаривают. На финальной стадии сахарный раствор переходит к центрифугам, где и образуются те самые кристаллы будущего сахарного песка.