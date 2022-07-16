В Башкирии Раевский завод начал производить сахар из бразильского тростника

В планах у предприятия – переработать почти 30 тыс. тонн импортного сырца. Это должно успокоить рынок и стабилизировать спрос на сахар, чтобы не допустить прошлогоднего ажиотажа.
Пока в одной части завода вырастают золотые горы, с другой стороны эти сахарные пирамиды разбирают на сироп. Сырец здесь тростниковый, родом из Бразилии. От привычного песка на вид он отличается только цветом. Специалисты же объясняют: в этих горах 99% сахара и один – примесей, от которых его нужно очистить. Полученный сироп из сырца и воды фильтруют и выпаривают. На финальной стадии сахарный раствор переходит к центрифугам, где и образуются те самые кристаллы будущего сахарного песка.
За всем процессом рабочие также наблюдают при помощи технических устройств. На компьютерах отображается каждый агрегат завода, и если что-то выходит из строя, сразу поступает сигнал.
Невозможно представить процесс получения сахара без экспертной оценки сотрудников химической лаборатории. Оценивают пробы по разным критериям, в том числе по цвету и растворимости.
Создание сахара – тепло- и энергоёмкое производство, поэтому Раевский завод имеет собственную ТЭЦ. Две турбины вырабатывают около 4 мегаватт, которые появляются почти на пустом месте. Тепловую энергию из пара преобразуют в электрическую с помощью турбогенераторов.
На переработку тростникового сахара республику подтолкнул прошлогодний ажиотаж, когда жители сметали сахар с полок магазинов быстрее, чем его успевали выгружать со складов. Новые меры должны помочь не допустить перебоев в поставках сладкого товара в торговые сети в период высокого спроса.
Впрочем, у республики внушительный объем и собственного производства сахара – из свёклы, выращенной в регионе. Мощности заводов после реконструкции позволяют изготовить 250-300 тысяч тонн сладкого продукта за один сезон. Но есть и другие регионы страны, которые нужно обеспечить продуктом. Поэтому для большей надежности в этом году аграрии республики увеличили площадь сева сахарной свеклы на 20% – до 44 тысяч гектаров.