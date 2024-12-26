Участникам СВО из Башкирии начали списывать долги по кредитам

В Башкирии началась процедура списания долгов по кредитам для тех, кто подписал контракт с Министерством обороны. Первые граждане с просроченной задолженностью обратились в управление судебных приставов, в их отношении исполнительные производства были прекращены.

С 1 декабря 2024 года в России вступил в силу закон, позволяющий участникам спецоперации и их семьям списывать до 10 миллионов рублей долгов по кредитам, при условии, что они подписали контракт не менее чем на один год. При этом важно, чтобы судебный акт о взыскании долга уже вступил в законную силу, а также чтобы исполнительный документ был выдан кредитным учреждением или инициирован финансовой организацией до указанной даты.