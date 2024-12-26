Участникам СВО из Башкирии начали списывать долги по кредитам

В Башкирии началась процедура списания долгов по кредитам для тех, кто подписал контракт с Министерством обороны. Первые граждане с просроченной задолженностью обратились в управление судебных приставов, в их отношении исполнительные производства были прекращены.
С 1 декабря 2024 года в России вступил в силу закон, позволяющий участникам спецоперации и их семьям списывать до 10 миллионов рублей долгов по кредитам, при условии, что они подписали контракт не менее чем на один год. При этом важно, чтобы судебный акт о взыскании долга уже вступил в законную силу, а также чтобы исполнительный документ был выдан кредитным учреждением или инициирован финансовой организацией до указанной даты.
Заявления о прекращении исполнительного производства можно подать лично, через родственников, по электронной почте или через портал «Госуслуги». Адреса и контакты учреждений можно найти по ссылке. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7(347)272-16-46.
Напомним, жители Башкирии, желающие заключить контракт для службы в зоне СВО, могут задать интересующие их вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы на вопросы о контрактной службе в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащим и членам их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграм. Готовы разъяснить будущим бойцам об условиях службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в пункте отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).