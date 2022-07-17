Стали известны самые редкие имена новорождённых в Башкирии

Стало известно, какие редкие имена давали новорожденным в Башкирии в 2021 году. Данные сообщает издание «КП-Уфа» со ссылкой на Госкомитет юстиций.
Мальчиков называли следующими редкими именами: Алистар, Авдей, Багдан, Бьёрн, Варсель, Велимир, Гавриил, Давлад, Ермак, Златан, Илларион, Корней, Максимильян, Натаниэль, Одиссей, Патрикей, Роланд, Сабриэль, Теодор, Эдвард, Ярамир.
А среди девочек самыми необычными именами оказались: Азель, Ведара, Генриетта, Дэбора, Емельяна, Златица, Идона, Камария, Лавиния, Марфа, Миша, Николина, Одетта, Радлина, Савелия, Тейла, Фиалка, Христина, Шанель и Элис.