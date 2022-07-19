В районе Башкирии ветеринары завершают дезинфекцию животноводческих помещений

В Балтачевском районе ветеринары завершают дезинфекционную обработку животноводческих помещений. Сейчас там идет подготовка к зимне-стойловому содержанию крупного рогатого скота.

Сотрудники в защитных костюмах специальным раствором опрыскивают пол, а затем – стены, потолок, кормушки, ясли и не только. Важно обработать каждый используемый в хозяйстве объект, в том числе тележки и лопаты. Таким образом фермеры проводят профилактику опасных заболеваний: бруцеллез, лейкоз, лептоспироз, ящур, туберкулез крупнорогатого скота.