Как проходит программа догазификации в Башкирии

В Башкирии активно реализуется программа по догазификации населенных пунктов. В рамках проекта газопровод, который уже заведен в село или деревню, бесплатно доводят до границ земельного участка. Раньше за такую услугу приходилось отдавать немаленькую сумму, поэтому многие всё ещё отапливали дома дровами или электричеством.

Фото №1 - Как проходит программа догазификации в Башкирии

Ситуация в населенных пунктах Башкирии кардинально меняется. Об этом рассказали местные жители корреспондентам районных газет.

«Больше не нужно вставать раньше всех, чтобы затопить печку»

В Чишмах одними из первых программой догазификации воспользовались Фарида и Альфрит Низаевы, жители микрорайона Заречный.

В течение восьми лет у нас был установлен электрокотел, отопление выходило очень дорогим. В ноябре прошлого года подали заявку через МФЦ на проведение газа, уже в апреле этого года работы завершили. Коммунальные платежи стали заметно меньше. Из своих денег мы оплатили прокладку газовой трубы по участку к дому и купили оборудование: котел, плиту, счетчик, трубы и т.д.

Альфрит Низаев

О том, насколько газ облегчил жизнь многодетной семьи, делятся Гульназ и Фанзиль Ишмурзины из деревни Бабиково Чишминского района.

Когда построили новый дом, полтора года отапливали его дровами. А в 2020 году в сентябре написали заявление в МФЦ на получение сертификата и проведение газа. Уже через месяц пришло одобрение, которое я отвезла в газовую службу. К зиме газ в доме провели, чему больше всех была рада я: больше не нужно было вставать раньше всех, чтобы затопить печку.

Гульназ Ишмурзина
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Ждали газ 38 лет

Фиданис и Гульсум Гарифуллины из села Нижние Киги построили дом еще в 1984 году, однако провести газ смогли только в нынешнем. Всё это время отапливали жилье дровами, а для готовки использовали электрическую плиту. Труба с голубым топливом проходила всего в четырехстах метрах от границы участка, но для того, чтобы врезаться в нее и провести хотя бы до забора, требовались большие деньги. После того, как узнали о программе догазификации, хозяева сразу же написали заявление. В марте текущего года супруги собрали соответствующие документы, и уже в июне им провели газ до территории участка.

Всего в Кигинском районе по программе догазификации к газу подключили более 80 домов, еще 54 заключили договор на подключение.

Топить электричеством – не дешевое удовольствие

Семья Батталовых из деревни Улукулево Кармаскалинского района переехала в новый дом летом прошлого года. До проведения природного газа отапливали его электричеством.

Это – не дешевое удовольствие. Бывало, за электричество платили больше 13 тысяч рублей в месяц, сейчас платим гораздо меньше. Мы с супругом рады, что наша улица Южная попала под программу, и благодарны газовой службе за оперативную и слаженную работу.

Регина Батталова

Главное – дети перестали болеть

Более 170 домовладений в селе Даутово Абзелиловского района подключились к газу. Среди счастливчиков – многодетная семья Габитовых.

Когда сказали, что надо подготовить документы, я, как старшая по улице, бегом бегала, чтобы соседи как можно быстрее справились с этой задачей. Сегодня 17 домов нашей улицы подключили к системе газификации. Мы около 13 лет отапливали дом дровами. Ежегодно покупали дрова на 40-50 тысяч рублей. А за прошедшие зимние месяцы потратили на газ всего 12 тысяч. Про комфорт даже говорить не стоит. Раньше приходилось вставать в 5 часов утра, чтобы затопить печь, чтобы дети вставали в тепле. Вечером опять – топить и топить. Самое главное, в прошлую зиму дети не болели.

Гульнур Габитова

Как многодетная семья Габитовы получили сертификат в 60 тысяч рублей. На эти деньги они купили котел, счетчик, противопожарный сигнализатор. На остальное – плиту, трубы, дымоход, а также документацию – семья потратила около 120 тысяч рублей.

Даже в крепкие морозы дома тепло

С начала действия программы догазификации в Федоровскую комплексную службу филиала «Газпром газораспределение Уфа» поступило 28 заявок от местных жителей, 18 из них уже пользуются голубым топливом. Среди них семья Юрия и Наталии Попович. Отопление в их доме было электрическим, зимой приходилось платить от восьми до девяти тысяч рублей в месяц.

В наш новый микрорайон «Молодежный» газ пришёл в конце 2020 года. Вскоре подали заявку в комплексную службу. Ждать пришлось недолго, на выполнение всех необходимых работ у специалистов ушло примерно две недели. Газ до границы нашего земельного участка по этой программе провели бесплатно. На всё остальное, в том числе на приобретение оборудования и газовой плиты ушло около 70 тысяч рублей. Мы с супругой очень довольны, потому что в доме всегда тепло и даже в самое холодное время года ежемесячный платеж за газ составляет всего 1200 рублей.

Юрий Попович

«Старались ради детей, чтобы они росли в тепле и уюте»

Фанис и Лилия Каниповы из деревни Калмакларово Салаватского района воспитывают троих детей, у них большой дом, хозяйство, скот. Фанис еще и староста деревни, участвует в решении общественных вопросов, занимается благоустройством, проблемами газификации. Рассказывает односельчанам о преимуществах голубого топлива. По своему опыту.

До недавнего времени отопление в доме Каниповых было печное, но эту зиму они будут встречать с газом. Хозяева переделали систему отопления в доме, установили современные радиаторы и полипропиленовые трубы. Теперь газ в доме многодетной семьи будет включаться одним нажатием кнопки. Полный комфорт!

Старались ради детей, чтобы они у нас росли в тепле и уюте. Думаем, что все односельчане, кто еще без голубого топлива, последуют нашему примеру. Ведь газ - это благо! И зиму мы теперь ждем с уверенностью и спокойствием.

Фанис Канипов

Зима будет теплой

Мрясовы из деревни Тамьян Мелеузовского района отапливают дом дровами, а еду готовят на электроплите. О газе на своей улице мечтали давно, но чтобы его подвести, раньше требовалось заплатить в районе 700 тысяч рублей. Теперь же газовую трубу до границы домовладения им провели бесплатно.

Расстояние от основного газопровода до моего дома более 200 метров и когда мы четыре года назад в первый раз обратились с заявкой о газификации, цифра для нашей многодетной семьи оказалась неподъемной. Теперь ждём, когда по новой трубе на нашей улице начнут подачу голубого топлива.

Ильгиз Мрясов

Дрова теперь только для бани

Молодые супруги Алена и Сергей Ивановы из села Ташла Гафурийского района воспитывают пятерых детей, построили дом несколько лет назад, однако провести газ смогли только в нынешнем году. Все это время дом отапливали дровами. Сегодня голубое топливо беспрепятственно поступает в дом. Газовую плиту и новый котёл специалисты уже подключили. На радостях Ивановы сделали дома косметический ремонт, обклеили комнаты новыми обоями, в общем, привнесли в свою жизнь максимум комфорта, тепла и уюта.

Газ избавляет нас от больших хлопот. Заготовка дров на такую большую семью, в которой самому маленькому ребеночку всего годик, довольно серьезное напряжение. А ещё, когда в доме постоянно горит открытый огонь, возникает угроза пожара. Теперь мы готовим еду на современном газовом оборудовании, а мощный котел в холодные месяцы обогреет наш дом безо всяких проблем и предварительных забот. Дрова остается готовить только для бани.

Алена Иванова 

Программа догазификации – поддержка для сельчан

— Для сельчан программа догазификации стала хорошей поддержкой, — говорит Алия Хаерзаманова из деревни Юнусово Мечетлинского района. С мужем Рафиком они построили дом в 2008 году. Через несколько месяцев в село пришел газ, но тогда новые улицы деревни – Лесная и Салавата Юлаева, на которой проживают супруги, не вошли в проект.

Зимой очень сложно отапливать дом дровами: с вечера затопил, а к утру он уже остыл и снова нужно идти за дровами. Поэтому приходилось вставать раньше всех, чистить печь от золы и снова растапливать. Мы очень рады, что появилась программа. Кроме того, наша семья получила сертификат на газификацию индивидуальных жилых домов в 75 тысяч рублей.

Алия Хаерзаманова

Хороший подарок от государства

Не так давно голубое топливо пришло в дом многодетной семьи директора школы Ильшата Валиева. Он проживает в селе Тугай Благовещенского района.

Для нас это хороший подарок от государства. Десять лет жизни потрачено, чтобы обогреваться дровами, углём, электричеством. Чтобы провести газ в дом, нужно потратить приличную сумму, а накопить ее учителям - жена Гульнара тоже учитель - не так просто. Только на документы, оборудование, перепланировку системы отопления нам потребовалось более 140 тысяч рублей. А сколько еще нужно было бы на все остальное. Хочу посоветовать тем, кто только собирается проводить газ, чтобы зря не терять время, заранее обратите внимание на комнату, где будет установлено газовое оборудование, там есть свои нормативы.

Ильшат Валиев

«Начинаем новую жизнь»

В деревне Лекаревка, что в Уфимском районе, газораспределительные сети составляют порядка двух километров. Они проложены на улицах Садовая, Озёрная, Лесная, а также в переулке Парковый. Скоро новыми потребителями газа станут жители 69 частных подворий.

Работы по созданию газораспределительных сетей на нашей улице начались сразу после новогодних каникул. Раньше перед каждой зимой приходилось запасать до 25 кубометров дров. И это при том, что в доме функционировала система отопления, питающаяся от электричества, которое также обходилось очень дорого – ежемесячная плата за электроэнергию составляла от 6 до 10 тысяч рублей.

Юрий Шлёнкин

Нас с мужем можно смело назвать «санитарами леса». На протяжении 10 лет проживания в Лекаревке мы очистили от валежника и сучьев все близлежащие лесопосадки. Зимой оставались прикованными к дому, даже в гости далеко опасались уезжать, иначе на растопку и прогревание уходило очень много ресурсов. Теперь, с появлением в доме газа, мы начинаем новую жизнь.

Татьяна Шленкина

«Душа согрелась!»

После выхода на пенсию в 2009 году Мирас и Лена Мунировы переехали из Октябрьского в деревню Япрыково Туймазинского района. Семь лет вкладывались в строительство собственного жилья. Свет и вода в новостройке появились быстро, а вот с газом вышла загвоздка. Проект газификации новых улиц был готов еще в 2014 году, но денег на подведение газовых коммуникаций в бюджете не было. Решить проблему помогла программа догазификации.

Прошел месяц, как на плите впервые загорелся голубой огонек, а мне все еще не верится, что 13 лет ожидания газа уже позади. У меня словно душа согрелась! 

Лена Мунирова

До подключения газа Мунировы отапливали свой дом дровами, в морозы включали электрический котел. За сезон уходило не меньше десяти машин дров, каждая обходилась по 10 тысяч рублей. Для приготовления пищи использовали газовые баллоны. Сейчас и хлопот меньше, и экономия семейного бюджета существенная.

«Из-за аварий на линиях электропередачи сидели без света и мерзли»

Газ семья Егоровых из села Косяковка Стерлитамакского района ждала 15 лет.

Мы перепробовали все варианты. Письма президенту и правительству писали, обивали пороги различных инстанций. Нам отвечали, что нужно самим прокладывать трубу по улице. А это бешеные деньги! Где их взять новоселам, влезшим в кредитную кабалу и вложившим немалые средства в строительство дома?!

Олег Егоров

Отапливали электричеством. Зимой счета за отопление, учитывая, что мы не включали на полную мощь, приходили немалые - в среднем по 15 тысяч рублей. А случалось, что посреди зимы из-за аварий на линии электропередачи мы сидели без света и мерзли. В прошлом году, как только узнали про программу догазификации, облегченно вздохнули. Сразу стали изучать все нюансы, собрали необходимые документы. В конце февраля этого года на нашей улице зашумела техника.

Екатерина Егорова 

Мечтали о газе 25 лет

Газопровод в деревню Таштюбе Альшеевского района провели еще в середине 90-х годов. А улица Мира образовалась чуточку позже. Ее основала своя же, местная, молодежь, которая не захотела уезжать из родных мест, построили здесь дома, обзавелись семьями. Да только мечта о голубом топливе так и оставалась мечтой целых двадцать пять лет.

Все эти годы жители улицы - Альфред и Файруза Гирфановы, Лилия и Ишдавлет Галимовы, Ульфат и Ляля Валиахметовы, Рамиль и Эльвира Галимовы - отапливали дома дровами, с помощью электрических котлов. За сезон уходило не меньше десяти машин дров. А плиты работали от газовых баллонов.

Попытки провести голубое топливо мы предпринимали не раз. И проект не раз делали. Газопровод буквально рукой подать, а мы сидим без газа. Обидно было, конечно. Но теперь все позади.

жители деревни Таштюбе
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