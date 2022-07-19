Как проходит программа догазификации в Башкирии

В Башкирии активно реализуется программа по догазификации населенных пунктов. В рамках проекта газопровод, который уже заведен в село или деревню, бесплатно доводят до границ земельного участка. Раньше за такую услугу приходилось отдавать немаленькую сумму, поэтому многие всё ещё отапливали дома дровами или электричеством.
Ситуация в населенных пунктах Башкирии кардинально меняется. Об этом рассказали местные жители корреспондентам районных газет.
«Больше не нужно вставать раньше всех, чтобы затопить печку»
В Чишмах одними из первых программой догазификации воспользовались Фарида и Альфрит Низаевы, жители микрорайона Заречный.
О том, насколько газ облегчил жизнь многодетной семьи, делятся Гульназ и Фанзиль Ишмурзины из деревни Бабиково Чишминского района.
Ждали газ 38 лет
Фиданис и Гульсум Гарифуллины из села Нижние Киги построили дом еще в 1984 году, однако провести газ смогли только в нынешнем. Всё это время отапливали жилье дровами, а для готовки использовали электрическую плиту. Труба с голубым топливом проходила всего в четырехстах метрах от границы участка, но для того, чтобы врезаться в нее и провести хотя бы до забора, требовались большие деньги. После того, как узнали о программе догазификации, хозяева сразу же написали заявление. В марте текущего года супруги собрали соответствующие документы, и уже в июне им провели газ до территории участка.
Всего в Кигинском районе по программе догазификации к газу подключили более 80 домов, еще 54 заключили договор на подключение.
Топить электричеством – не дешевое удовольствие
Семья Батталовых из деревни Улукулево Кармаскалинского района переехала в новый дом летом прошлого года. До проведения природного газа отапливали его электричеством.
Главное – дети перестали болеть
Более 170 домовладений в селе Даутово Абзелиловского района подключились к газу. Среди счастливчиков – многодетная семья Габитовых.
Как многодетная семья Габитовы получили сертификат в 60 тысяч рублей. На эти деньги они купили котел, счетчик, противопожарный сигнализатор. На остальное – плиту, трубы, дымоход, а также документацию – семья потратила около 120 тысяч рублей.
Даже в крепкие морозы дома тепло
С начала действия программы догазификации в Федоровскую комплексную службу филиала «Газпром газораспределение Уфа» поступило 28 заявок от местных жителей, 18 из них уже пользуются голубым топливом. Среди них семья Юрия и Наталии Попович. Отопление в их доме было электрическим, зимой приходилось платить от восьми до девяти тысяч рублей в месяц.
«Старались ради детей, чтобы они росли в тепле и уюте»
Фанис и Лилия Каниповы из деревни Калмакларово Салаватского района воспитывают троих детей, у них большой дом, хозяйство, скот. Фанис еще и староста деревни, участвует в решении общественных вопросов, занимается благоустройством, проблемами газификации. Рассказывает односельчанам о преимуществах голубого топлива. По своему опыту.
До недавнего времени отопление в доме Каниповых было печное, но эту зиму они будут встречать с газом. Хозяева переделали систему отопления в доме, установили современные радиаторы и полипропиленовые трубы. Теперь газ в доме многодетной семьи будет включаться одним нажатием кнопки. Полный комфорт!
Зима будет теплой
Мрясовы из деревни Тамьян Мелеузовского района отапливают дом дровами, а еду готовят на электроплите. О газе на своей улице мечтали давно, но чтобы его подвести, раньше требовалось заплатить в районе 700 тысяч рублей. Теперь же газовую трубу до границы домовладения им провели бесплатно.
Дрова теперь только для бани
Молодые супруги Алена и Сергей Ивановы из села Ташла Гафурийского района воспитывают пятерых детей, построили дом несколько лет назад, однако провести газ смогли только в нынешнем году. Все это время дом отапливали дровами. Сегодня голубое топливо беспрепятственно поступает в дом. Газовую плиту и новый котёл специалисты уже подключили. На радостях Ивановы сделали дома косметический ремонт, обклеили комнаты новыми обоями, в общем, привнесли в свою жизнь максимум комфорта, тепла и уюта.
Программа догазификации – поддержка для сельчан
— Для сельчан программа догазификации стала хорошей поддержкой, — говорит Алия Хаерзаманова из деревни Юнусово Мечетлинского района. С мужем Рафиком они построили дом в 2008 году. Через несколько месяцев в село пришел газ, но тогда новые улицы деревни – Лесная и Салавата Юлаева, на которой проживают супруги, не вошли в проект.
Хороший подарок от государства
Не так давно голубое топливо пришло в дом многодетной семьи директора школы Ильшата Валиева. Он проживает в селе Тугай Благовещенского района.
«Начинаем новую жизнь»
В деревне Лекаревка, что в Уфимском районе, газораспределительные сети составляют порядка двух километров. Они проложены на улицах Садовая, Озёрная, Лесная, а также в переулке Парковый. Скоро новыми потребителями газа станут жители 69 частных подворий.
«Душа согрелась!»
После выхода на пенсию в 2009 году Мирас и Лена Мунировы переехали из Октябрьского в деревню Япрыково Туймазинского района. Семь лет вкладывались в строительство собственного жилья. Свет и вода в новостройке появились быстро, а вот с газом вышла загвоздка. Проект газификации новых улиц был готов еще в 2014 году, но денег на подведение газовых коммуникаций в бюджете не было. Решить проблему помогла программа догазификации.
До подключения газа Мунировы отапливали свой дом дровами, в морозы включали электрический котел. За сезон уходило не меньше десяти машин дров, каждая обходилась по 10 тысяч рублей. Для приготовления пищи использовали газовые баллоны. Сейчас и хлопот меньше, и экономия семейного бюджета существенная.
«Из-за аварий на линиях электропередачи сидели без света и мерзли»
Газ семья Егоровых из села Косяковка Стерлитамакского района ждала 15 лет.
Мечтали о газе 25 лет
Газопровод в деревню Таштюбе Альшеевского района провели еще в середине 90-х годов. А улица Мира образовалась чуточку позже. Ее основала своя же, местная, молодежь, которая не захотела уезжать из родных мест, построили здесь дома, обзавелись семьями. Да только мечта о голубом топливе так и оставалась мечтой целых двадцать пять лет.
Все эти годы жители улицы - Альфред и Файруза Гирфановы, Лилия и Ишдавлет Галимовы, Ульфат и Ляля Валиахметовы, Рамиль и Эльвира Галимовы - отапливали дома дровами, с помощью электрических котлов. За сезон уходило не меньше десяти машин дров. А плиты работали от газовых баллонов.