В Башкирии в рамках Республиканского конкурса определили лучшего каменщика

В Уфе 22 июля прошел рамках XV Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», в рамках которого был определен лучший в регионе каменщик.

Министерство строительства и архитектуры РБ сообщает, что на строительной площадке ГК «Третий трест» в микрорайоне «Яркий» соревновались 28 каменщиков, представляющих Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск, а также Октябрьский и Туймазы.