В Башкирии в рамках Республиканского конкурса определили лучшего каменщика

В Уфе 22 июля прошел рамках XV Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», в рамках которого был определен лучший в регионе каменщик.
Министерство строительства и архитектуры РБ сообщает, что на строительной площадке ГК «Третий трест» в микрорайоне «Яркий» соревновались 28 каменщиков, представляющих Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск, а также Октябрьский и Туймазы.
По результатам испытаний, «Лучшими каменщиками РБ-2022» стали Андрей Белоглазов и Айдар Зиязов из МУП «Нефтекамскстройзаказчик».
Второе место заняли Хазинур Зиянгиров и Ирек Муратов из ООО «Стройгрупп» ГК «Третий трест». Третье место – у каменщиков Эдуарда Нургалиева и Айрата Ямилова из ООО СЗ «СтройТэк».
Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры РБ