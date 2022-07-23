Глава Башкирии рассказал о дорожных работах в Уфе и извинился за неудобства

Глава Башкирии Радий Хабиров начал субботний день с осмотра новых дорог в обход Кузнецовского затона в Уфе. Проходит обновленный участок дороги через ул. Бородинской, Испытателей, Геофизиков. Руководитель республики отметил качество нового асфальта, добавив, что здесь есть и разметка, и остановки, и светофоры.

Фото №1 - Глава Башкирии рассказал о дорожных работах в Уфе и извинился за неудобства

Также Радий Хабиров сообщил, что с 26 июля закрывается на реконструкцию участок ул. Пугачева. И в течение двух лет движение будет организовано по этой новой объездной. Длительность работ связана с большим объемом, в том числе будут перенесены коммуникации.

Фото №2 - Глава Башкирии рассказал о дорожных работах в Уфе и извинился за неудобства

Строительство «Южных ворот» Уфы входит в активную стадию. Кроме ремонта ул. Пугачева проект включает в себя строительство ул. Генерала Рыленко и развязки на пересечении двух этих улиц. Я заранее прошу прощения у жителей за неудобства, которые могут возникать во время дорожного ремонта и строительства. Въезд в город с этой стороны может быть затруднён, и нужно будет пользоваться альтернативными. Но надо помнить, что мы работаем над крупным инфраструктурным проектом, который очень нужен нашей столице. Новый транспортный коридор позволит перераспределить потоки автомобилей на выезде из города.

Радий Хабиров, Глава РБ
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