Глава Башкирии рассказал о дорожных работах в Уфе и извинился за неудобства

Глава Башкирии Радий Хабиров начал субботний день с осмотра новых дорог в обход Кузнецовского затона в Уфе. Проходит обновленный участок дороги через ул. Бородинской, Испытателей, Геофизиков. Руководитель республики отметил качество нового асфальта, добавив, что здесь есть и разметка, и остановки, и светофоры.
Также Радий Хабиров сообщил, что с 26 июля закрывается на реконструкцию участок ул. Пугачева. И в течение двух лет движение будет организовано по этой новой объездной. Длительность работ связана с большим объемом, в том числе будут перенесены коммуникации.