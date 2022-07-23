Глава Башкирии рассказал о дорожных работах в Уфе и извинился за неудобства

Строительство «Южных ворот» Уфы входит в активную стадию. Кроме ремонта ул. Пугачева проект включает в себя строительство ул. Генерала Рыленко и развязки на пересечении двух этих улиц. Я заранее прошу прощения у жителей за неудобства, которые могут возникать во время дорожного ремонта и строительства. Въезд в город с этой стороны может быть затруднён, и нужно будет пользоваться альтернативными. Но надо помнить, что мы работаем над крупным инфраструктурным проектом, который очень нужен нашей столице. Новый транспортный коридор позволит перераспределить потоки автомобилей на выезде из города.

Радий Хабиров, Глава РБ