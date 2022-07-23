В Башкирии за сутки коронавирус выявили еще у 57 пациентов

За прошедшие сутки в Башкирии вновь увеличилось число выявленных случаев заражения коронавирусом. В Минздраве озвучили свежую статистику по заболеваемости Covid-19 на 23 июля.

Общее число фактов заражения с начала пандемии в республике составило 291 533 случаев, в том числе за сутки выявлено 57 фактов. Выписано по выздоровлению за весь период 285 417 человек, из них за сутки выписали 57 пациентов.