В Башкирии за сутки коронавирус выявили еще у 57 пациентов

За прошедшие сутки в Башкирии вновь увеличилось число выявленных случаев заражения коронавирусом. В Минздраве озвучили свежую статистику по заболеваемости Covid-19 на 23 июля.
Общее число фактов заражения с начала пандемии в республике составило 291 533 случаев, в том числе за сутки выявлено 57 фактов. Выписано по выздоровлению за весь период 285 417 человек, из них за сутки выписали 57 пациентов.
Кроме того, сообщается, что за сутки число жертв коронавируса выросло на 2 человека. С начала пандемии от коронавируса скончались 5 765 пациентов.