В России рассмотрят законопроект о защите граждан от недобросовестных УК

На сегодняшний день вносятся только сведения о руководителях. И если они не смогут в течение трех лет занимать должность в других УК, то учредители все еще создают новые организации и берут МКД в управление, при этом игнорируя интересы жильцов и накапливая долги перед ресурсоснабжающими компаниями.