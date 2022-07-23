В России рассмотрят законопроект о защите граждан от недобросовестных УК

В Госдуму внесен законопроект, который позволит защитить жильцов домов от недобросовестных управляющих компаний. Авторы проекта – сенаторы и депутаты «Единой России». В Госдуме объяснили, какие изменения ожидаются при принятии закона.
Предполагается, что принятие этого законопроекта даст возможность пресечь практику создания недобросовестных управляющих компаний.
На сегодняшний день вносятся только сведения о руководителях. И если они не смогут в течение трех лет занимать должность в других УК, то учредители все еще создают новые организации и берут МКД в управление, при этом игнорируя интересы жильцов и накапливая долги перед ресурсоснабжающими компаниями.