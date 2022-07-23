В Башкирии в рамках нацпроекта проходит реабилитация пруда на реке Потеха

В Благовещенске прошло выездное совещание по теме экологической реабилитации пруда на реке Потеха. В ходе встречи обсуждалась дальнейшая работа по расчистке водоема, которая проходит в рамках нацпроекта «Экология».

Этот пруд создавался в давние времена для нужд близлежащего медеплавильного завода. Местные, проживающие по периметру водного объекта, регулярно жаловались не неприятные запахи. Сам пруд был запущен.

На сегодняшний день продолжается работа по очистке донных отложений и восстановлению самоочищающей способности пруда, формируются очертания берегов и дна пруда для обеспечения необходимой глубины воды. Ильдар Гарифуллин, первый замминистра природопользования и экологии РБ

Отмечено, что работа на водоеме ведется в плановом порядке по графику. В этом году работу намерены завершить.