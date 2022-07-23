В Башкирии в рамках нацпроекта проходит реабилитация пруда на реке Потеха

В Благовещенске прошло выездное совещание по теме экологической реабилитации пруда на реке Потеха. В ходе встречи обсуждалась дальнейшая работа по расчистке водоема, которая проходит в рамках нацпроекта «Экология».
Этот пруд создавался в давние времена для нужд близлежащего медеплавильного завода. Местные, проживающие по периметру водного объекта, регулярно жаловались не неприятные запахи. Сам пруд был запущен.
Отмечено, что работа на водоеме ведется в плановом порядке по графику. В этом году работу намерены завершить.
Фото: пресс-служба Минэкологии РБ