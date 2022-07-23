В Башкирии прошел первый гастрономический фестиваль «Клубничный край»

В Шаранском районе прошел первый гастрономический фестиваль «Клубничный край», который собрал гостей со всех уголков республики. На ярмарке было выставлено более 30 сортов клубники, малины и смородины.

Эти торговцы вне конкуренции. Подкупают своим юным возрастом. Фестиваль ждали все от мала до велика. Братья Прохоровы мечтают накопить на лошадь и автомобиль.

Помимо самой популярной ягоды района, на ярмарке продаются кабачки, малина и смородина. Спрос оказался настолько велик, что у некоторых фермеров раскупили все ягоды меньше чем за два часа.

Шаран неофициально называют клубничной столицей республики, и чтобы закрепить этот бренд, руководство района решило организовать гастрономический фестиваль «Клубничный край». Здесь находится более 200 личных подсобных хозяйств и возделывается 36 сортов ягод.

С учетом всех личных подсобных хозяйств площадь плантаций составляет больше 200 гектаров. В год выращивается более 5 тонн ягод. Созданы три кооператива: «Клубника Шарана», «Сады Шарана» и «Шаранская ягодка». Эти кооперативы за последние 5 лет получили более 30 миллионов господдержки. Фидан Ишемгулов, глава администрации Шаранского района

Благодаря поддержке властей с каждым годом все больше предпринимателей начинает заниматься выращиванием клубники. Сейчас их в районе 15. Бренд клубники в районе сформировался естественным образом. Семейные династии здесь занимаются выращиванием ягод со второй половины прошлого века. Например, Наталья Андриянова по профессии педагог, более 10 лет помогала возделывать урожай своему дяде, а последние два года уже ушла в это дело с головой. Сейчас женщина выращивает на 3 гектарах клубнику разных сортов.

Еще посажено около гектара малины и посажены яблони. Это прибыльное дело, интересное дело, очень вкусное дело. Дети, родители работают – это команда. Наталья Андриянова