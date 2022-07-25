В Башкирии продолжается кормозаготовительная кампания

В Башкортостане заготовили более миллиона тонн сенажа. Это почти две трети от плана. В республике продолжается кормозаготовительная кампания. Хозяйство «Маяк» в Зианчуринском районе ожидает укоса в шесть раз больше по объемам, чем в прошлом году.
В животноводческом комплексе предприятия содержатся более 11 тысяч овец и свыше 100 голов КРС и лошадей. В прошлом сезоне из-за плохих погодных условий пришлось часть сена закупать, в этом готовы обеспечить себя кормами в полном объеме. Перезимовать хватает 20 тысяч центнеров кормов. Заготовлено на сегодня половина объема.