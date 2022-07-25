В Башкирии последнюю субботу июля объявили семейным выходным

Последняя суббота июля в Башкирии стала праздничным днём. 30 июля пройдут различные мероприятия в честь семейного выходного.

Фото №1 - В Башкирии последнюю субботу июля объявили семейным выходным

Как сообщает министерство труда региона, торжество должно напомнить мамам и папам, что они не только родители, но и партнёры. В программе запланированы психологические упражнения, которые должны помочь сблизиться и улучшить взаимопонимание. Также в течение дня будут проходить мастер-классы для детей.

Заинтересовавшиеся могут уточнить место и время проведения мероприятий на Семейном портале Башкирии в разделе «Семейная афиша».

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