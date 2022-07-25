В Башкирии последнюю субботу июля объявили семейным выходным

Как сообщает министерство труда региона, торжество должно напомнить мамам и папам, что они не только родители, но и партнёры. В программе запланированы психологические упражнения, которые должны помочь сблизиться и улучшить взаимопонимание. Также в течение дня будут проходить мастер-классы для детей.