Еще 240 детей из ЛНР отправились на отдых в Башкортостан

За новыми впечатлениями. 240 детей из Луганской народной республики отправились на отдых в Башкортостан. Школьников разместят в одном из летних лагерей Мелеузовского района. Как готовились к поездке и какие напутствия своим детям дали родители?

Счастливые дети и взволнованные родители. Так далеко от дома многие школьники ещё не уезжали. От Красного Луча до летнего лагеря в Башкортостане почти 2000 километров. Но расстояние не пугает.

Настроение у детей бодрое и веселое. Все улыбаются, все довольные и хотят к вам.

Елена Мержа, сопровождающая

Конечно, детям нужно отвлечься, потому что у многих родители принимают участие в спецоперации. И мамы отвлекутся, не будут за них переживать. И дети получат хорошие впечатления, будут подготовлены к следующему учебному году.

Людмила Анциферова, методист Центра по финансовому и хозяйственному обслуживанию образовательных организаций г. Красный Луч

Для самих детей эта поездка оказалась долгожданной. Первая партия школьников из ЛНР уже отдохнула в Башкортостане, поэтому о нашей республике ребята наслышаны. Но всё же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Не поверили сначала, очень обрадовались, были даже в шоке. Очень долго ждали эту поездку, целый месяц. Мы чемоданы собирали, много вещей с собой взяли. Кое-как уместили.

Дарья Почтовик и Анна Подскочий, ученицы 11 класса школы №29 г. Красный Луч

О Башкортостане Богдан Чернега знает, что это край меда и пчел. А ещё он хочет прокатиться верхом на лошади. Для детей Луганской народной республики это лето – время исполнения желаний.

Фото №1 - Еще 240 детей из ЛНР отправились на отдых в Башкортостан
Пенальти

В Башкортостане я раньше не был, еду туда впервые. Я только в Новошахтинске был один раз, дальше никуда не выезжал. Очень рад, что такая поездка сейчас будет, но немного волнуюсь.

Богдан Чернега, ученик 8 класса школы №22 г. Петровское

Сейчас очень сложное положение у нас. Как финансовое, так и политическая обстановка. Большое спасибо за предоставленную возможность, потому что сами мы сейчас не можем обеспечить своим детям какой-то отдых. Большое вам спасибо.

Оксана Чернега, жительница г. Петровское

Заняв места в автобусах, дети торопят своих сопровождающих. Не терпится отправиться в путь. Домой ребята вернутся в середине августа.

За новыми впечатлениями в Башкортостан отправляются 240 детей из Красного Луча, Петровского и других ближайших населенных пунктов. Впереди у ребят три дня пути и три недели незабываемого отдыха в Мелеузовском районе. Многие дети уже посмотрели в интернете место, куда они едут. И с нетерпением ждут, когда смогут увидеть всю эту красоту своими глазами.

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