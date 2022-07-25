Еще 240 детей из ЛНР отправились на отдых в Башкортостан

За новыми впечатлениями. 240 детей из Луганской народной республики отправились на отдых в Башкортостан. Школьников разместят в одном из летних лагерей Мелеузовского района. Как готовились к поездке и какие напутствия своим детям дали родители?
Счастливые дети и взволнованные родители. Так далеко от дома многие школьники ещё не уезжали. От Красного Луча до летнего лагеря в Башкортостане почти 2000 километров. Но расстояние не пугает.
Для самих детей эта поездка оказалась долгожданной. Первая партия школьников из ЛНР уже отдохнула в Башкортостане, поэтому о нашей республике ребята наслышаны. Но всё же лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
О Башкортостане Богдан Чернега знает, что это край меда и пчел. А ещё он хочет прокатиться верхом на лошади. Для детей Луганской народной республики это лето – время исполнения желаний.
Заняв места в автобусах, дети торопят своих сопровождающих. Не терпится отправиться в путь. Домой ребята вернутся в середине августа.
За новыми впечатлениями в Башкортостан отправляются 240 детей из Красного Луча, Петровского и других ближайших населенных пунктов. Впереди у ребят три дня пути и три недели незабываемого отдыха в Мелеузовском районе. Многие дети уже посмотрели в интернете место, куда они едут. И с нетерпением ждут, когда смогут увидеть всю эту красоту своими глазами.