Еще 240 детей из ЛНР отправились на отдых в Башкортостан

Конечно, детям нужно отвлечься, потому что у многих родители принимают участие в спецоперации. И мамы отвлекутся, не будут за них переживать. И дети получат хорошие впечатления, будут подготовлены к следующему учебному году.

Людмила Анциферова, методист Центра по финансовому и хозяйственному обслуживанию образовательных организаций г. Красный Луч